Бійці ЗСУ розповіли чим українські Т-64 краще за російські Т-72 (фото)

Українські військові кажуть, що Т-64 перевершує російський Т-72 у кількох показниках, наприклад у швидкості наведення та прохідності.

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Танкісти 17-ї бригади розповіли, які є переваги у танків ЗСУ Т-64 над російськими Т-72. Про це повідомляє АрміяInform.

Бійці ЗСУ після боїв з ЗС РФ ремонтують танки і тренуються на одному з полігонів у Донецькій області. Там журналістам і розповіли про те, яка з двох машин краща — Т-64 чи Т-72. Військовослужбовець на ім'я Сергій заявив, що модифікація українського Т-64 перевершує російські танки зі скорострільності, прохідності та швидшого наведення. Прохідність особливо відчувається у складних кліматичних умовах.

[ + – ] Танк Т-64 ЗСУ [ + – ] Танк Т-64 ЗСУ [ + – ] Танк Т-64 ЗСУ [ + – ] Танк Т-64 ЗСУ

"Наш Т-64 кращий за прохідністю, ніж ворожий сімдесят два. Так, у нас слабший двигун, швидкість менша, але переважно ми ґрунтовими дорогами катаємо, тому тут у нас перевага, як і по броні", — доповнив водій танка Артур.

Також військові додали, що вони знищили чимало окупантів. Це вдавалося робити навіть за умов обмеженої видимості.

"Була у нас навіть комічна ситуація. Отримали завдання знищити ворожий контрольно-спостережний пункт. Тоді якраз серпанок скрізь був і нічого не видно. Тому ми були змушені стріляти наосліп у бік КНП. Так і зробили, але поцілили у ворожий БТР. Хочу сказати, що пережив тоді чудові емоції", — розповів Сергій.

[ + – ] Танкіст Сергій розповів про казусне знищення БТР ворога

Нагадаємо, Чехія проводить капітальний ремонт українських танків Т-64 та іншої бронетехніки. Також повідомлялося, що Словенія передасть Україні 28 танків M-55S. Вони допоможуть ЗСУ надалі освоювати західні танки.