Бойцы ВСУ рассказали чем украинские Т-64 лучше российских Т-72 (фото)

Украинские военные говорят, что Т-64 превосходит российский Т-72 в нескольких направлениях, например в скорости наведения и проходимости.

Related video

Танкисты 17-й бригады рассказали, какие есть преимущества у танков ВСУ Т-64 над российскими Т-72. Об этом сообщает АрміяInform.

Бойцы ВСУ после боев с ВС РФ ремонтируют танки и тренируются на одном из полигонов в Донецкой области. Там журналистам и рассказали, о том, какая из двух машин лучше — Т-64 или Т-72. Военнослужащий по имени Сергей заявил, что модификация украинского Т-64 превосходит российские танки по скорострельности, проходимости и более быстрой наводке. Проходимость особенно ощущается в сложных погодных условиях.

[ + – ] Танк Т-64 ВСУ [ + – ] Танк Т-64 ВСУ [ + – ] Танк Т-64 ВСУ [ + – ] Танк Т-64 ВСУ

"Наш Т-64 лучше по проходимости, чем вражеская семьдесят двойка. Да, у нас слабее двигатель, скорость меньше, но в основном мы по грунтовым дорогам катаем, поэтому тут у нас преимущество, как и по броне", — дополнил водитель танка Артур.

Также военные добавили, что они уничтожили уже не мало оккупантов. Это удавалось делать даже в условиях ограниченной видимости.

"Была у нас даже комическая ситуация. Получили задание уничтожить вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Тогда как раз дымка везде была и ничего не видно. Поэтому мы были вынуждены стрелять вслепую в сторону КНП. Так и сделали, но попали во вражеский БТР. Хочу сказать, что пережил тогда отличные эмоции", — рассказал Сергей.

[ + – ] Танкист Сергей рассказал о казусном уничтожении БТР врага

Напомним, Чехия проводит капитальный ремонт украинских танков Т-64 и другой бронетехники. Также сообщалось, что Словения передаст Украине 28 танков M-55S. Они помогут ВСУ в дальнейшем осваивать западные танки.