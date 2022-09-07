Чеські волонтери розпочали збір коштів на танк Т-72 Avenger для ЗСУ

За час існування ініціативи зі збору коштів всього зібрали вже понад 7 млн євро. Тепер волонтери націлилися на Т-72 Avenger, який придбають у Міноборони Чехії.

Чеські волонтери в межах ініціативи "Презент для Путіна" розпочали збір 1,22 млн євро на купівлю танка Т-72 для української армії. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

Вже четвертий місяць у Чехії діє волонтерська ініціатива "Презент для Путіна". У її межах збираються кошти на купівлю озброєння української армії у чеських виробників. За цей час вдалося зібрати 7 млн євро. Тепер волонтери поставили собі нову мету — купити танк Т-72М для ЗСУ. Автор ініціативи — бізнесмен Далібор Дідек.

Зазначається, що міністерства оборони України та Чехії дали добро на закупівлю бронетехніки. У разі успішного збору коштів танк придбають зі складів чеської армії. 1,22 млн дозволить не лише купити танк, а й сплатити за його доставку в Україну.

Посол України у Празі Віталій Вусатий каже, що українська армія потребує важкої бронетехніки для звільнення окупованих територій.

Нагадаємо, у липні ЗСУ показали чеські та польські танки у складі армії. Україна воює за Чехію та за Польщу, за кожен метр слов'янської землі, заявив Залужний. Чехія відправила Україні 40 танків Т-72М.

Раніше Польща передала до ЗСУ понад 240 танків Т-72 різних модифікацій.