Разом вистоїмо: Залужний показав чеські та польські танки в складі ЗСУ (фото)

Як заявив головнокомандувач ЗСУ, наша країна воює за Чехію та за Польщу, за кожен метр слов'янської землі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував братній Польщі та Чехії за допомогу, у тому числі за танки. Про це повідомляється на його сторінці у "Фейсбуці".

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За словами Залужного, завдяки чеським і польським танкам Україна бореться зі спільним багатовіковим ворогом.

"Ми воюємо за Україну, за Чехію та за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі", — написав Залужний.

Генерал також висловив подяку народам двох країн за допомогу в підтримці української армії та людей, які знайшли укриття від російських ракет і бомб на території Чехії та Польщі.

[ + – ] Танки партнерів у ЗСУ [ + – ] Танки партнерів у ЗСУ [ + – ] Танкісти ЗСУ [ + – ] Танкісти ЗСУ [ + – ] Танки партнерів у ЗСУ [ + – ] Танки партнерів у ЗСУ [ + – ] Танки партнерів у ЗСУ [ + – ] Танки партнерів у ЗСУ

Залужний висловив упевненість, що разом вдасться вистояти, а танки Польщі та Чехії — це допомога справжніх братів.

Додамо, за словами президента Польщі Анджея Дуди, його країна передала для ЗСУ понад 240 танків Т-72 різних модифікацій. Чехія надала українській армії близько 40 танків Т-72М1.

Нагадаємо, Словаччина заявила, що вони готові передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною про передачу Україні танків Т-72М.