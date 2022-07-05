Вместе выстоим: Залужный показал чешские и польские танки в составе ВСУ (фото)
Как заявил главнокомандующий ВСУ, наша страна воюет за Чехию и за Польшу, за каждый метр славянской земли.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил братскую Польшу и Чехию за помощь, в том числе за танки. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.
По словам Залужного, благодаря чешских и польским танком Украина борется с общим многовековым врагом.
"Мы воюем за Украину, за Чехию и за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", — написал Залужный.
Генерал также выразил благодарность народам двух стран за помощь в поддержке украинской армии и людей, которые нашли укрытие от российских ракет и бомб на территории Чехии и Польши.
Залужный выразил уверенность, что вместе удастся выстоять, а танки Польши и Чехии — это помощь настоящих братьев.
Добавим, по словам президента Польши Анджея Дуды, его страна передала в ВСУ свыше 240 танков Т-72 разных модификаций. Чехия поставила украинской армии около 40 танков Т-72М1.
Напомним, Словакия заявила, что они готовы передать Украине истребители МиГ-29 и танки.
Ранее сообщалось, что Словакия не смогла договориться с Германией о передаче Украине танков Т-72М.