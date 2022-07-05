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Военный Фокус Российско-украинская война

Вместе выстоим: Залужный показал чешские и польские танки в составе ВСУ (фото)

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танки для всу
Польские и чешские Т-72

Как заявил главнокомандующий ВСУ, наша страна воюет за Чехию и за Польшу, за каждый метр славянской земли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил братскую Польшу и Чехию за помощь, в том числе за танки. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

По словам Залужного, благодаря чешских и польским танком Украина борется с общим многовековым врагом.

"Мы воюем за Украину, за Чехию и за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", — написал Залужный.

Генерал также выразил благодарность народам двух стран за помощь в поддержке украинской армии и людей, которые нашли укрытие от российских ракет и бомб на территории Чехии и Польши.

Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
чешские танки в всу
Танки партнеров в ВСУ
польские танки
Танкисты ВСУ
Танкисты ВСУ
Танкисты ВСУ
танки в всу
Танки партнеров в ВСУ
т-72 в всу
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ
чешские танки в всу
польские танки
Танкисты ВСУ
танки в всу
т-72 в всу
Танки партнеров в ВСУ
Танки партнеров в ВСУ

Залужный выразил уверенность, что вместе удастся выстоять, а танки Польши и Чехии — это помощь настоящих братьев.

Добавим, по словам президента Польши Анджея Дуды, его страна передала в ВСУ свыше 240 танков Т-72 разных модификаций. Чехия поставила украинской армии около 40 танков Т-72М1.

Напомним, Словакия заявила, что они готовы передать Украине истребители МиГ-29 и танки.

Ранее сообщалось, что Словакия не смогла договориться с Германией о передаче Украине танков Т-72М.