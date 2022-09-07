Чешские волонтеры начали сбор средств на танк Т-72 Avenger для ВСУ

За время существования инициативы по сбору средств всего было собрано уже более 7 млн евро. Теперь волонтеры нацелились на Т-72 Avenger, который будет куплен у Минобороны Чехии.

Чешские волонтеры в рамках инициативы "Презент для Путина" начали сбор 1,22 млн евро на покупку танка Т-72 для украинской армии. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Уже четвертый месяц в Чехии действует волонтерская инициатива "Презент для Путина". В ее рамках собираются средства для покупки вооружения украинской армии у чешских производителей. За это время удалось собрать 7 млн евро. Теперь волонтеры поставили перед собой новую цель — купить танк Т-72М для ВСУ. Автор инициативы — бизнесмен Далибор Дидек.

Отмечается, что министерства обороны Украины и Чехии дали добро на закупки бронетехники. В случае успешного сбора средств, танк будет куплен со складов чешской армии. 1,22 млн позволит не только купить танк, но и оплатить его доставку в Украину.

Посол Украины в Праге Виталий Усатый говорит, что украинской армии необходима тяжелая бронетехника для освобождения оккупированных территорий.

Напомним, в июля ВСУ показали чешские и польские танки в составе армии. Украина воюет за Чехию и за Польшу, за каждый метр славянской земли, заявил Залужный. Чехия отправила Украине 40 танков Т-72М.

Ранее Польша передала в ВСУ свыше 240 танков Т-72 разных модификаций.