Чешский "Мститель": волонтеры собрали средства для покупки Т-72 для ВСУ

Волонтеры собрали 1,22 млн евро меньше чем за месяц. Avenger — это чешская комплексная модернизация танка Т-72.

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В рамках акции "Подарок для Путина" чешские волонтеры смогли собрать 1,22 млн евро для приобретения украинской армии танка Т-72 Avenger. Об этом сообщают организаторы сбора.

Организаторы собрали 1,22 млн евро для покупки из запасов Чешской армии танк Т-72 Avenger. Его передадут в Вооруженные силы Украины. Собранных средств будет достаточно не только для приобретения танка, но и для его доставки в Украину.

Проект "Подарок для Путина" инициировал чешский бизнесмен Далибор Дедек. Процесс по приобретении Т-72 Avenger будет проходить через счет посольства Украины в Праге. Минобороны Чехии будет принимать участие в покупке.

Т-72 Avenger — это чешская модернизация советского танка Т-72. Модернизация затронула боевые возможности, комфорт для экипажа, а также применение танка с безопасностью для военных. На танк установили прибор ночного видения 3 поколения, который позволяет обнаружить объект на расстоянии до 4 км, а также другие современные средства прицеливания.

Танк оснастили современной радиостанцией, что делает его более устойчивым к радиоэлектронной борьбе. Avenger оснащается GPS модулем для отображения и передачи своих координат на поле битвы.

Напомним, сбор средств в Чехии стартовал 7 сентября. Чешские волонтеры купят танк у Минобороны Чехии.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, чем Т-64 лучше российских Т-72. Украинские Т-64 превосходят в скорости наведения и проходимости Т-72.