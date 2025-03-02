Жители Чехии собрали средства на военный вертолет для Украины: подробности (фото)

Чехия стала первой страной в мире, чьи граждане сумели через пожертвования собрать деньги на военный вертолет. Вскоре Sikorsky UH-60 Black Hawk доставят в Украину.

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В субботу, 1 марта, чешская инициатива Dárek pro Putina (Подарок для Путина) собрала средства, необходимые для закупки вертолета UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в социальной сети сообщили волонтеры.

"Чехия стала первой страной в мире, граждане которой собрали средства на военный вертолет для Украины", — сообщили волонтеры.

Как напомнили активисты, сбор на закупку Black Hawk для украинской армии начался еще в ноябре 2023 года, однако через некоторое время сильно замедлился. В том числе под давлением разных людей, которые утверждали, что Украине не нужна эта машина, а деньги лучше потратить на что-то другое. Речь идет о старой машине американского производства, которая получила имя Честмир (Čestmír можно разложить на два чешских слова: čest — честь, и mier — мир). Сначала деньги собирали на вертолет, который находится в частной собственности в Европе и владелец просил за него 105 млн. крон.

Впрочем, с помощью ГУР удалось найти в США более новый аппарат Sikorsky UH-60A+ Black Hawk, который даже был на 35 миллионов чешских крон (1,4 млн евро) дешевле аналога, который находился в Европе.

В целом волонтеры собрали 72 297 194 чешских крон (то есть почти 3 млн долларов) из необходимых 70 млн. За оставшиеся средства украинская сторона позаботится о транспортировке машины из Америки в Европу.

Напомним, в рамках акции "Подарок для Путина" чешские волонтеры собрали 1,22 млн евро на приобретение для украинской армии танка Т-72 Avenger.

Также Фокус писал, что в рамках инициативы "Подарок для Путина" чешские волонтеры передали бойцам Вооруженных сил Украины 1000 противотанковых гранатометов RPG-75M. Для этого было собрано 900 тысяч евро.