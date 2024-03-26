Чеські волонтери передали ЗСУ 1000 гранатометів RPG-75M (відео)

Зброя передана в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" і приурочена до 55-ї річниці вторгнення військ СРСР і країн Варшавського договору в Чехословаччину.

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У рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" чеські волонтери передали бійцям Збройних сил України 1000 протитанкових гранатометів RPG-75M. Для цієї мети в грудні минулого року було зібрано 900 тисяч євро — таку суму вдалося зібрати за два місяці. Про це 25 березня чеські волонтери повідомили в соцмережах.

Постачання протитанкових засобів присвячене до 55-ї річниці вторгнення військ СРСР і країн Варшавського договору в Чехословаччину. Зазначається, що зброю буде передано 41-й механізованій бригаді ЗСУ.

Наразі в рамках ініціативи волонтери збирають гроші на закупівлю 10 тонн пластикової вибухівки для українських FPV-дронів.

Основні характеристики RPG-75M

Оригінальний Чехословацький одноразовий РПГ був розроблений у 1970-х роках. Зброя призначена для знищення бронетехніки за допомогою 68-мм кумулятивних гранат.

Пусковий пристрій гранатомета виконано у формі телескопічної труби з прицільним, спусковим і ударним механізмами. Для наведення гранатомета на ціль використовуються складаний приціл і мушка.

Наразі RPG-75 виробляють на потужностях компанії ZEVETA Bojkovice.

Гранатомет має такі характеристики:

вага — 3,2 кг;

калібр боєприпасу — 68 мм;

довжина пускового пристрою в складеному стані — 630 мм;

довжина пускового пристрою в розкладеному стані — 890 мм;

максимальна дальність польоту гранати — 1 000 м;

ефективна дальність польоту гранати — 300 м;

бронепробиття — 300 мм.

Раніше повідомлялося, що Ісландія долучилася до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України. Крім боєприпасів уряд країни профінансує закупівлю екіпіровки для українських жінок-військовослужбовців.