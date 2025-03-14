Сооснователь Netflix передал $2 млн на военную помощь Украине: на что пойдут средства

Это не первое пожертвование Рида Гастингса — два года назад он задонатил миллион долларов на экстренную помощь стране.

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Соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Гастингс пожертвовал 2 миллиона долларов США на помощь Украине. Деньги пошли на счет американской организации White Stork. Она возглавляется ветеранами и занимается оказанием экстренной помощи и логистикой, пишет Deadline.

Деньги будут направлены на закупку систем глушения беспилотников, каждая из которых стоит до 6 000 долларов. Также средства пойдут на другие виды помощи военным медикам на передовой.

Это не первое пожертвование Рида Гастингса на помощь народу Украины. Два года назад он задонатил 1 миллион долларов на чрезвычайную помощь благотворительной организации Razom.

Издание отмечает, что White Stork активно сотрудничает с Украиной. С начала войны организация отправила более 120 00 аптечек на поле боя. Она также предоставляет другие виды помощи, включая оборудование для разминирования, кевларовые одеяла, траншейные лопаты, огнестойкие летные костюмы и бронежилеты.

Напомним, в субботу, 1 марта, чешская инициатива Dárek pro Putina (Подарок для Путина) собрала средства, необходимые для закупки вертолета UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Чехия стала первой страной в мире, граждане которой собрали средства на военный вертолет для Украины.

Добавим, что сами украинцы резко увеличили темпы пожертвований. В частности, в начале 2025 года благотворительные организации Украины уже собрали почти такую же сумму пожертвований, как за весь 2023 год — 15,7 миллиарда гривен против 18,7 миллиарда гривен. В целом крупнейшим благотворительным фондам за три года полномасштабной войны задонатили 93 миллиарда гривен