Рекордные донаты: украинцы резко увеличили темпы пожертвований (инфографика)

Самым удачным для всех трех фондов оказался декабрь 2024 года — тогда удалось собрать почти половину всех донатов за год.

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В начале 2025 года благотворительные организации Украины уже собрали почти такую же сумму пожертвований, как за весь 2023 год — 15,7 миллиарда гривен против 18,7 миллиарда гривен. В 2024 году три крупнейших фонда страны смогли собрать 24,1 миллиарда гривен, что на 28% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Опендатабот.

Больше всего задонатили на такие фонды:

United24 — 17,5 миллиардов гривен (72,9%);

"Вернись живым" собрал 4,4 миллиарда гривен(18,3%);

фонд Сергея Притулы — 2,1 миллиарда гривен(8,8%).

Украинцы стали пожертвовать гораздо больше в 2025 году

Рекордным месяцем для всех трех фондов оказался декабрь 2024 года. Например, United24 собрал 61% от суммы за год. В то же время фонд "Вернись живым" — 27,5% от суммы за год.

Крупнейшим благотворительным фондам за три года полномасштабной войны задонатили 93 миллиарда гривен:

United24 за все время собрал 70 миллиардов гривен;

фонд "Вернись живым" — 15 миллиардов гривен;

фонд Сергея Притулы — 8,5 миллиардов гривен.

Напомним, что украинский певец Макс Барских задонатил примерно 100 тысяч долларов, которые получил от своих поклонников из России.

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призвала своих подписчиков вместо организации праздничных застолий донатить на дроны для украинских защитников.