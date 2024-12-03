"У нас жизнь заканчивается": "Пташка" призвала вместо праздничных столов донатить на дроны (фото)

Парамедик отметила, что без поддержки войска оккупант может прийти домой "есть ваше оливье". Поэтому стоит донатить вместо празднования Рождества.

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призвала своих подписчиков вместо организации праздничных застолий донатить на дроны для украинских защитников. Об этом она написала в Instagram.

"У всех праздники приближаются и жизнь продолжается. А у нас жизнь заканчивается. Каждый день чувствую себя облитой дерьмом, когда читаю "мы тебя туда не посылали, мы хотим нормально жить, прекрати выбивать из нас денег и попроси у власти...", — написала она.

Екатерина Полищук отметила, что власти все равно, "как припечет — первые свалят".

"А нам бежать некуда. В Покровске ад. Вместо того чтобы дать людей и дронов — ежедневные комиссии, беспонтовые планирования ни о чем. Количество пехоты врага как в начале полномасштабного. Мы не стягиваем. Стоим на личном энтузиазме и поддержке нескольких сотен человек", — добавила Пташка.

Парамедик отметила, что умирают страна, украинцы, их роды и история. Екатерина Полищук отметила, что на Рождество может прийти оккупант "есть ваше оливье".

"Пожалуйста, инвестируйте праздник в этом году в праздник следующих лет. Критически не хватает дронов. Молитвы не помогают. Донатьте", — призвала она.

Напомним, 14 июля парамедик Екатерина Полищук заявила, что командир 59-й ОМПБр Богдан Шевчук отдает "преступные приказы", что приводит к потерям на фронте. Она призвала президента Владимира Зеленского провести служебную проверку.

Офицер бригады Сергей Цехоцкий ответил, что давать оценку работе любого командира неправильно. Для этого нужно иметь определенное образование и знания.