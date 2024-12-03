"У нас життя закінчується": "Пташка" закликала замість святкових столів донатити на дрони (фото)

Парамедикиня зазначила, що без підтримки війська окупант може прийти додому "їсти ваше олів'є". Тому варто донатити замість святкування Різдва.

Парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" закликала своїх підписників замість організації святкових застіль донатити на дрони для українських захисників. Про це вона написала в Instagram.

"У всіх свята наближаються та життя продовжується. А в нас життя закінчується. Щодня почуваю себе облитою лайном, коли читаю "ми тебе туди не посилали, ми хочемо нормально жити, припини вибивати з нас грошей і попроси у влади…", — написала вона.

Катерина Поліщук відзначила, що владі все рівно, "як припече — перші звалять".

"А нам тікати нікуди. В Покровську пекло. Замість того щоб дати людей і дронів — щоденні комісії, безпонтові планування про ніщо. Кількість піхоти ворога як на початку повномасштабного. Ми не стягуємо. Стоїмо на особистому ентузіазмі та підтримці кількох сотень людей", — додала Пташка.

Парамедикиня наголосила, що помирають країна, українці, їх роди та історія. Катерина Поліщук відзначила, що на Різдво може прийти окупант "їсти ваше олів'є".

"Будь ласка, інвестуйте свято цьогоріч у свято наступних років. Критично не вистачає дронів. Молитви не допомагають. Донатьте", — закликала вона.

Нагадаємо, 14 липня парамедикиня Катерина Поліщук заявила, що командир 59-ї ОМПБр Богдан Шевчук віддає "злочинні накази", що призводить до втрат на фронті. Вона закликала президента Володимира Зеленського провести службову перевірку.

Офіцер бригади Сергій Цехоцький відповів, що давати оцінку роботі будь-якого командира неправильно. Для цього потрібно мати певну освіту та знання.