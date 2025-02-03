Россияне задонатили Украине $100 тысяч: Макс Барских рассказал, как поступил с фанатами из РФ

Певец направил более 200 тысяч долларов на поддержку украинцев, но половина этих средств ему не принадлежала. Он вспомнил, как "опустошал" банковские карты и стремился помочь всем.

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Украинский певец Макс Барских задонатил примерно 100 тысяч долларов, которые получил от своих поклонников из России. Деталями этой истории он поделился в интервью на YouTube-канале RAMINA.

О деньгах с билетов на концерты в РФ — с 52:34

Интервьюер спросила артиста, сколько денег задонатили россияне, приобретя билеты на его концерты. Речь идет о событиях, которые разворачивались в 2022 году, в начале полномасштабной войны.

Барских отменил все выступления, но деньги своим фанатам из РФ за приобретенные билеты не вернул. В соцсетях он сообщал, что отдаст все средства на гуманитарную помощь Украине.

"Я не могу сказать точную сумму, потому что там были кроме этих денег еще и мои деньги. Я в начале войны опустошал все свои карточки, чтобы помогать людям — всем, кому могу", — поделился певец.

Он отметил, что все деньги были "в куче" и направлялись всем, кто нуждался в помощи.

"Но там значительная сумма была. Думаю, что там было более чем 200 тысяч долларов. Именно тех денег — где-то около ста, и еще где-то 100 моих", — добавил Барских.

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