Jerry Heil посетила церемонию "Грэмми-2025": получила ли она награду (фото, видео)

Артистка подавала заявку на категорию Best Song For Social Change Award. За полгода до этого она стала членом академии "Грэмми".

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Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) появилась на церемонии "Грэмми-2025" в Лос-Анджелесе. Фото с ежегодного престижного события звезда сцены поделилась в Instagram.

"67th Grammy", — написала лаконично артистка, показав свое селфи из зала, где вручали премию.

Для события Jerry Heil выбрала бордовое платье и распустила волосы.

Представительница Украины на "Евровидении-2024" подавала заявку на категорию Best Song For Social Change Award, однако не одержала победы. Об этом сообщает официальный сайт Grammy.

Композиция Jerry Heil под названием All Eyes On Kids поднимает тему похищения россиянами украинских детей во время войны.

Jerry Heil на "Грэмми-2025"

Жюри музыкальной премии дали первое место песне Deliver (Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тим Джонс и Ариэль Лох). В ней музыканты подняли вопрос борьбы за единство во время социально-политического напряжения в мире.

Песня Jerry Heil об украинских детях

Jerry Heil летом 2024 года стала членом академии "Грэмми".

"Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив бесчисленное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля ответа. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать счастливую новость вам: верификация состоялась — и следующий шаг спрогнозировать несложно", — рассказывала певица.

Напомним, Шакира привела на "Грэмми-2025" своих сыновей.

Также Фокус писал об образе Пэрис Хилтон на "Грэмми-2025".