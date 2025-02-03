Jerry Heil відвідала церемонію "Греммі-2025": чи отримала вона нагороду (фото, відео)

Артистка подавала заявку на категорію Best Song For Social Change Award. За пів року до цього вона стала членкинею академії "Греммі".

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Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) зʼявилася на церемонії "Греммі-2025" у Лос-Анджелесі. Фото зі щорічної престижної події зірка сцени поділилася в Instagram.

"67th Grammy", — написала лаконічно артистка, показавши своє селфі із залу, де вручали премію.

Для події Jerry Heil обрала бордову сукню та розпустила волосся.

Представниця України на "Євробаченні-2024" подавала заявку на категорію Best Song For Social Change Award, проте не здобула перемоги. Про це повідомляє офіційний сайт Grammy.

Композиція Jerry Heil під назвою All Eyes On Kids порушує тему викрадення росіянами українських дітей під час війни.

Jerry Heil на "Греммі-2025"

Журі музичної премії дали перше місце пісні Deliver (Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тім Джонс та Аріель Лох). У ній музиканти порушили питання боротьби за єдність під час соціально-політичної напруги у світі.

Пісня Jerry Heil про українських дітей

Jerry Heil влітку 2024 року стала членкинею академії "Греммі".

"Щоб отримати можливість подати трек на премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки. Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася — і наступний крок спрогнозувати нескладно", — розповідала співачка.

Нагадаємо, Шакіра привела на "Греммі-2025" своїх синів.

Також Фокус писав про образ Періс Гілтон на "Греммі-2025".