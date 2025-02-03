43-річна Періс Гілтон зʼявилася на "Греммі-2025" в напівпрозорій сукні (фото)

За вечір знаменитість змінила два вбрання. Втім, обидва були покриті блискітками.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон відвідала вечірку "Греммі-2025" в напівпрозорому вбранні. Знімками зірка поділилася у своєму Instagram.

На заході перед основною церемонією "Греммі" Періс зʼявилася в напівпрозорій чорній сукні, повністю покритій блискітками. Вбрання в підлогу мало довгі рукави.

На ногах знаменитості були чорні туфлі-човники. Вона зробила ефектний вечірній макіяж з акцентом на очі та уклала волосся у високий хвіст.

До образу на "Греммі" Періс Гілтон додала масивні сережки, каблучки та носила клатч на одному плечі. В один момент вона дістала дзеркало та позувала, дивлячись на своє відображення.

Періс Гілтон

Згодом зірка змінила вбрання на золотисту сукню з накидкою, глибоким декольте та рукавицями у стразах від Chrome Hearts. Періс уже розпустила своє довге світле волосся, позуючи для фото в розкішному вечірньому образі.

"Почуваюся золотою сьогодні ввечері у моїй сукні @ChromeHeartsOfficial. Готова сяяти на #Grammys", — написала Гілтон.

Періс Гілтон

Нагадаємо, Каньє Веста з дружиною Бʼянкою Цензорі вигнали з церемонії "Греммі-2025".

Також Фокус писав про появу на "Греммі-2025" Шакіри із синами від Жерара Піке.