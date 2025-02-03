43-летняя Пэрис Хилтон появилась на "Грэмми-2025" в полупрозрачном платье (фото)

За вечер знаменитость сменила два наряда. Впрочем, оба были покрыты блестками.

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43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон посетила вечеринку "Грэмми-2025" в полупрозрачном наряде. Снимками звезда поделилась в своем Instagram.

На мероприятии перед основной церемонией "Грэмми" Пэрис появилась в полупрозрачном черном платье, полностью покрытом блестками. Наряд в пол имел длинные рукава.

На ногах знаменитости были черные туфли-лодочки. Она сделала эффектный вечерний макияж с акцентом на глаза и уложила волосы в высокий хвост.

К образу на "Грэмми" Пэрис Хилтон добавила массивные серьги, кольца и носила клатч на одном плече. В один момент она достала зеркало и позировала, глядя на свое отражение.

Пэрис Хилтон

Впоследствии звезда сменила наряд на золотистое платье с накидкой, глубоким декольте и перчатками в стразах от Chrome Hearts. Пэрис уже распустила свои длинные светлые волосы, позируя для фото в роскошном вечернем образе.

"Чувствую себя золотой сегодня вечером в моем платье @ChromeHeartsOfficial. Готова сиять на #Grammys", — написала Хилтон.

Пэрис Хилтон

Напомним, Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори выгнали с церемонии "Грэмми-2025".

Также Фокус писал о появлении на "Грэмми-2025" Шакиры с сыновьями от Жерара Пике.