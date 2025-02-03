Шакира появилась на "Грэмми-2025" с подросшими сыновьями от Жерара Пике (фото)

Звезда сцены одержала победу в номинации "Лучший латиноамериканский поп-альбом". Саша и Милан поддержали маму, появившись в элегантных костюмах.

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48-летняя колумбийская певица Шакира появилась со своими подросшими сыновьями, которых редко видят на публике, на церемонии "Грэмми-2025". Об этом пишет Daily Mail.

Артистка отпраздновала победу в номинации "Лучший латиноамериканский поп-альбом" за свой Las Mujeres Ya No Lloran на музыкальном вечере, который состоялся на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе накануне.

Она вывела в свет своих сыновей Милана, 12 лет, и Сашу, 10 лет. Наследники певицы от испанского футболиста Жерара Пике появились на публике в элегантных костюмах с белыми рубашками и черными галстуками, когда поддержали свою звездную маму на мероприятии.

Алисия Кейс и Шакира с сыновьями Фото: Getty Images

Колумбийская певица также выразила политический месседж в своей речи, посвятив победу своим "братьям и сестрам-иммигрантам" на фоне планов президента Дональда Трампа по массовой депортации.

"Вау. Это невероятно. Большое вам спасибо. Я хочу посвятить эту награду всем моим братьям и сестрам-иммигрантам в этой стране. Вас любят. Вы того стоите. Я всегда буду бороться за вас", — сказала Шакира.

Шакира с сыновьями Фото: Getty Images

В 2022 году Шакира со скандалом разошлась с испанским футболистом Жераром Пике, меньше ее на 10 лет, который изменил певице со студенткой Кларой Чиа Марти. После этого звезде сцены приписывали романы с Томом Крузом, Джимми Батлером, Льюисом Хамильтоном и актером "Эмили в Париже" Люсьеном Лависконтом.

Напомним, Шакира рассказала о личной жизни после разрыва с Пике.

Также Фокус писал о слухах относительно нового романа Шакиры.