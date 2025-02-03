Шакіра зʼявилася на "Греммі-2025" з підрослими синами від Жерара Піке (фото)

Зірка сцени отримала перемогу в номінації "Найкращий латиноамериканський поп-альбом". Саша та Мілан пітримали маму, зʼявившись в елегантних костюмах.

Related video

48-річна колумбійська співачка Шакіра зʼявилася зі своїми підрослими синами, яких рідко бачать на публіці, на церемонії "Греммі-2025". Про це пише Daily Mail.

Артистка відсвяткувала перемогу в номінації "Найкращий латиноамериканський поп-альбом" за свій Las Mujeres Ya No Lloran на музичному вечорі, який відбувся на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі напередодні.

Вона вивела у світ своїх синів Мілана, 12 років, і Сашу, 10 років. Спадкоємці співачки від іспанського футболіста Жерара Піке зʼявилися на публіці в елегантних костюмах з білими сорочками та чорними краватками, коли підтримали свою зіркову маму на заході.

Алісія Кейс та Шакіра із синами Фото: Getty Images

Колумбійська співачка також висловила політичний меседж у своїй промові, присвятивши перемогу своїм "братам і сестрам-іммігрантам" на тлі планів президента Дональда Трампа щодо масової депортації.

"Вау. Це неймовірно. Велике вам спасибі. Я хочу присвятити цю нагороду всім моїм братам і сестрам-іммігрантам у цій країні. Вас люблять. Ви того варті. Я завжди буду боротися за вас", — сказала Шакіра.

Шакіра із синами Фото: Getty Images

У 2022 році Шакіра зі скандалом розійшлася з іспанським футболістом Жераром Піке, меншим за неї на 10 років, який зрадив співачку зі студенткою Кларою Чіа Марті. Після цього зірці сцени приписували романи з Томом Крузом, Джиммі Батлером, Льюїсом Гамільтоном та актором "Емілі в Парижі" Люсьєном Лавісконтом.

Нагадаємо, Шакіра розповіла про особисте життя після розриву з Піке.

Також Фокус писав про чутки щодо нового роману Шакіри.