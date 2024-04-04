16 років різниці: Шакіра зустрічається із зіркою серіалу "Емілі в Парижі", — ЗМІ

Друзі співачки підозрюють, що молодий актор хоче за допомогою Шакіри просунутися в кар'єрі, і не дуже вірять у чистоту його почуттів.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра зустрічається з 31-річним британським актором Люсьєном Лавісконтом, повідомляє Mail.Online. Артистка і зірка серіалу "Емілі в Парижі" познайомилися, коли Люсьєн знімався в її кліпі на пісню "Punteria", і між ними пробігла іскра. Це сталося в лютому 2024 року.

У кліпі співачка обіймає його, а в іншій сцені він лежить у неї на колінах, і з одягу на ньому — тільки пов'язка на стегнах. Шакіра витирає кров на його грудях після того, як вистрілила в нього з лука.

Через кілька днів після виходу відео пару сфотографували, коли вона насолоджувалася вечерею в італійському ресторані Carbone в Нью-Йорку. Шакіра була одягнена в чорний корсет і шкіряну куртку, а Люсьєн доповнив її у всьому чорному.

Однак друзі Шакіри не в захваті від нового бойфренда співачки, оскільки вони вважають, що актор з виконавицею разом тільки заради піару і просування в кар'єрі.

"Шакіра відчайдушно намагається закохатися, але її друзі занепокоєні тим, що Люсьєн повільно просувався сходами знаменитостей, зустрічаючись із жінками, які були менш знамениті, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, усі дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою — і вона хоче кохання. Але її друзі побоюються, що він просто хоче, щоб люди знали його ім'я, і вона це забезпечує. Вони зустрічаються, але поки не особливо залучені", — кажуть інсайдери.

За їхніми словами, вона досі не може забути Жерара Піке, з яким прожила понад 10 років, і всі її нові романи — лише спроба переключитися.

Шакіра зізналася, що весь біль після розриву з іспанським футболістом перенесла на творчість і вклала його в новий студійний альбом Las Mujeres Ya No Lloran, 12-ий у кар'єрі.

Люсьєн Лавісконт знявся в кліпі Шакіри на пісню "Punteria"

"Було так багато шматочків мого життя, які валилися просто в мене на очах, і мені довелося якимось чином відновлювати себе, підбираючи кістки з підлоги і складаючи їх усі воєдино. І клеєм, який скріплював усе це разом, була музика. На довгий час я призупинила свою кар'єру, щоб бути поруч із Жераром, щоб він міг грати у футбол. Заради любові довелося багатьом пожертвувати", — говорила вона.

Люсьєн раніше зустрічався зі співачкою Керрі Катоною. Він зустрів Керрі 2011 року, коли йому було 19, а їй 31, у серіалі "Великий брат знаменитостей". На шоу їх зняли, коли вони цілувалися і обіймалися

"Люсьєн був дуже чарівний, коли я зустрів його в будинку Celebrity Big Brother, і ми добре провели час, але офіційно він ніколи не був моїм хлопцем...", — заявила нещодавно артистка.

Лавісконта також підозрювали в романі зі співачкою Джессі Нельсон. У листопаді 2021 року їх застали за поцілунками в Лондоні.

Його також пов'язували зі співачкою Little Mix Джесі Нельсон у листопаді 2021 року, коли їх сфотографували, коли вони цілувалися на задньому сидінні рикші в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Шакіра розповіла, як син пережив її розривіз Жераром Піке.