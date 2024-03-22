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Стиль життя

Шакіра розповіла, як син пережив її розрив із Жераром Піке

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Фото: Getty Images | Шакіра та Жерар Піке із синами

Артистка та футболіст були у стосунках понад 10 років та двічі стали батьками. У 2022 році стало відомо про зради Піке та розрив із Шакірою.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра розповіла, як важко її розставання з футболістом Жераром Піке, 37, вплинуло на їхніх синів Мілана, 11, і Сашу, 9. Про це пише Daily Mail.

Під час інтерв’ю із Зейном Лоу зірка сцени зізналася, що її сини знають, що музика — це один із її способів "зцілитися та виразити себе", тому Мілан почав писати пісні, щоб впоратися з розривом батьків.

"Я пам’ятаю, що він написав дві чудові пісні під час усього процесу розставання", — розповіла мама двох дітей.

Первісток Шакіри та Жерара написав дві пісні на фортепіано та слова до них.

"І щоразу, коли йому трохи погано, він йде до фортепіано і пише", – зізналася артистка.

Шакіра із синами Fullscreen
Шакіра із синами
Фото: Getty

"І це теж його катарсис, його терапія. Я думаю, що він, ймовірно, стане продюсером, але він одержимий футболом", — розповіла колишня кохана Жерара Піке.

За словами Шакіри, вони із синами поділяють любов до музики та навіть інколи "джемують разом".

Менший спадкоємець знаменитості грає на гітарі, а Мілан — на барабанах.

У 2022 році Шакіра зі скандалом розійшлася з іспанським футболістом Жераром Піке, меншим за неї на 10 років, який зрадив співачку зі студенткою Кларою Чіа Марті. Після цього зірці сцени приписували романи з Томом Крузом, Джиммі Батлером, Льюїсом Гамільтоном. А нещодавно вона підігріла чутки про нові стосунки, опублікувавши фото з актором "Емілі в Парижі" Люсьєном Лавісконтом.

Шакіра та Люсьєн Лавісконт

Нагадаємо, колишній бойфренд Шакіри впав у яму.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри та Джиммі Батлера.