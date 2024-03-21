Шакіра натякнула на новий роман з відомим актором (фото)

Артистка та зірка серіалу "Емілі в Парижі" знялися в чуттєвій фотосесії. Шакіра збентежила фанатів, не пояснивши, чи справді в неї почалися нові стосунки.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра спровокувала чутки про новий роман, поділившись пікантними кадрами з відомим актором. Знімки вона виклала в Instagram.

Зірка сцени та 31-річний британський актор Люсьєн Лавісконт позували в обіймах. А на одному з кадрів чоловік поцілував Шакіру, яка постала зі світло-рожевим волоссям.

"Точне налаштування кадру з @its_lucien у Punteria", — підписала загадкові фото колишня дівчина іспанського футболіста Жерара Піке.

Артистка, яка готується до релізу альбому Las mujeres ya no Lloran, збентежила своїх фанатів, не пояснивши, чи справді в неї нові стосунки. Альбом, ознаменований її розривом із Жераром Піке та потрясіннями, який він спричинив у її особистому та професійному житті.

Шакіра та Люсьєн Лавісконт

"Від Емілі в Парижі до Шакіри! Цей чоловік знає!", "Піке плаче", "Контекст. Це нова пара?" — коментують допис фоловери колумбійської знаменитості.

Люсьєн Лавісконт уперше здобув популярність у 2007 році, з'явившись у підлітковій драмі "Грейндж Хілл". Пізніше актор знявся в кількох телесеріалах, включаючи "Вулиця коронації" та "Waterloo Road" на телеканалах ITV та BBC One відповідно. Він відомий і появою в серіалі "Емілі в Парижі".

Люсьєн Лавісконт

У 2022 році Шакіра зі скандалом розійшлася з футболістом Жераром Піке, який зрадив її зі студенткою Кларою Чіа Марті. Експара стала батьками двох синів — Саші та Мілана. Після цього співачці приписували романи з Томом Крузом, Джиммі Батлером, Льюїсом Гамільтоном.

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жерар Піке впав у яму.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри та Джиммі Батлера.