Шакира намекнула на новый роман с известным актером (фото)

Артистка и звезда сериала "Эмили в Париже" снялись в чувственной фотосессии. Шакира смутила фанатов, не объяснив, действительно ли у нее начались новые отношения.

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47-летняя колумбийская певица Шакира спровоцировала слухи о новом романе, поделившись пикантными кадрами с известным актером. Снимки она выложила в Instagram.

Звезда сцены и 31-летний британский актер Люсьен Лависконт позировали в объятиях. А на одном из кадров мужчина поцеловал Шакиру, которая предстала со светло-розовыми волосами.

"Точная настройка кадра с @its_lucien в Punteria", — подписала загадочные фото бывшая девушка испанского футболиста Жерара Пике.

Артистка, которая готовится к релизу альбома Las mujeres ya no Lloran, смутила своих фанатов, не объяснив, действительно ли у нее новые отношения. Альбом, ознаменованный ее разрывом с Жераром Пике и потрясениями, который он вызвал в ее личной и профессиональной жизни.

Шакира и Люсьен Лависконт

"От Эмили в Париже до Шакиры! Этот человек знает!", "Пике плачет", "Контекст. Это новая пара?" — комментируют пост фолловеры колумбийской знаменитости.

Люсьен Лависконт впервые получил известность в 2007 году, появившись в подростковой драме "Грейндж Хилл". Позже актер снялся в нескольких телесериалах, включая "Улица коронации" и "Waterloo Road" на телеканалах ITV и BBC One соответственно. Он известен и появлением в сериале "Эмили в Париже".

Люсьен Лависконт

В 2022 году Шакира со скандалом разошлась с футболистом Жераром Пике, который изменил ей со студенткой Кларой Чиа Марти. Экс-пара стала родителями двух сыновей — Саши и Милана. После этого певице приписывали романы с Томом Крузом, Джимми Батлером, Льюисом Хэмилтоном.

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

Напомним, Жерар Пике упал в яму.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Шакиры и Джимми Батлера.