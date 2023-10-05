"Она крутая": Джимми Батлер ответил на слухи о романе с Шакирой

После разрыва с Жераром Пике колумбийской артистке приписывали ряд романов, в частности, с Джимми Батлером.

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34-летний американский баскетболист Джимми Батлер прокомментировал слухи о своем романе с певицей Шакирой, 46. Об этом пишет Rolling Stones.

Колумбийскую артистку замечали на играх НБА со своими детьми, Сашей и Миланом, когда они болели за команду "Майами Хит", в которой играет Батлер.

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Джимми Батлер

Игрок НБА сделал несколько заявлений в интервью журналу Rolling Stone, в которых он хотел объяснить, что для него значит Шакира.

"Она невероятный человек и невероятный талант", — признался спортсмен.

Батлера расспросили о слухах о том, могут ли они быть парой, но баскетболист опроверг домыслы фанатов.

"Вы никогда не знаете, что люди делают, поэтому люди просто придумывают вещи", — добавил он.

"Просто потому, что мы друзья, она живет в Майами, а ее сыновья большие фанаты баскетбола, это не означает, что кто-то встречается", — объяснил присутствие Шакиры на его матчах Батлер.

Шакира Фото: Getty Images

"Она очень, очень крутая, и это все, что у меня есть!" — признался Джимми Батлер.

В частности, Шакире приписывали роман с гонщиком Льюисом Хэмильтоном и даже актером Томом Крузом.

Летом 2022 года артистка рассталась с футболистом Жераром Пике, от которого воспитывает двух сыновей.

Напомним, Шакира и Джимми Батлер активно подогревали слухи о своем романе.

Также Фокус писал о деталях от инсайдера об отношениях Шакиры и Джимми Батлера.