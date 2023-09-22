Верила в слова "пока смерть не разлучит нас": Шакира рассказала о жизни с Жераром Пике

Шакира думала, что бывший Пике будет всегда в ее жизни. Пара была счастлива до его измены.

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Певица Шакира которая рассталась с футболистом Жераром Пике в июне 2022 года, 21 сентября откровенно рассказала о разрыве их 11-летних отношений во время интервью Billboard.

"Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верил в "пока смерть не разлучит нас". Я верила в эту мечту и мечтала о себе и своих детях", — рассказала она изданию. У нее и Пике двое сыновей: Милан, 10 лет, и Саша, 8 лет.

Колумбийский хитмейкер добавила, что надеется на вечную любовь, подобную любви ее родителей, которые вместе уже 50 лет.

"Они любят друг друга, как в первый день, любовью, которая уникальна и неповторима", — объяснила Шакира. "Поэтому я знаю, что это возможно".

"Моя мама не оставляет моего больного отца. Они до сих пор целуются. И это всегда было моим примером", — добавила она. "Это то, чего я хотел для себя и своих детей, но этого не произошло".

Размышляя о своем бывшем романе с Пике, 46-летняя певица призналась, что ей пришлось отложить свою музыкальную карьеру на второй план, пока она жила с бывшим профессиональным спортсменом в Испании.

"Дело в том, что я была предана ему. Семье и ему. Мне было очень трудно заниматься своей профессиональной карьерой в Барселоне", — сказала она.

Фото: Getty Images

"Я не могла оставить своих детей и просто пойти куда-нибудь заниматься музыкой вне дома. Тяжело было поддерживать ритм", — добавила Шакира.

О своих чувствах, которые испытывает сейчас, она задумчиво сказала: "Я все еще в размышлениях"

"Я все еще изгоняю некоторых демонов. Последнее, что у меня осталось", — добавила Шакира с искренним смехом.

На вопрос счастлива ли она сейчас, Шакира ответила: "Это очень короткий вопрос, но очень длинный ответ. Я не думаю, что каждый имеет доступ к счастью. Он предназначен для очень избранного круга людей, и я не могу сказать, что являюсь частью клуба в данный момент. Есть моменты счастья, моменты размышлений. Бывают моменты ностальгии, и моя музыка сейчас питается этим коктейлем".

Как перенесли переезд в США дети

Что касается двоих ее детей, обладательница Грэмми рассказала, что им хорошо вдали от всеобщего внимания после недавнего переезда в США.

"Ситуация со СМИ была для них (в Барселоне — ред.) тяжелой. Каждый день у нас на пороге были папарацци", — объяснила она.

"Здесь они нормальные дети, которые наслаждаются нормальной жизнью, какой и должна быть школа: безопасной гаванью, где они могут быть самими собой. А поскольку они общительны и довольно открыты, им было легко адаптироваться", — сообщила Шакира.

Продолжение карьеры

После переезда обратно в Майами в мае певица находится в студии, записывает новую музыку и планирует отправиться в тур в 2024 году.

В этом году она уже заняла два первых места в рейтинге: "Sessions" и "TQG". За последние 12 месяцев она поместила в чарт шесть хитов. Все музыкальные композиции намекают на ее разлуку с Пике и диапазон эмоций, которые она вызвала: от сильной ярости до глубокой печали и слабой надежды. Но, каким бы мучительным ни был процесс воплощения этих эмоций в музыке, в результате звезда снова стала одной из самых популярных артисток в мире на любом языке.

Ранее Фокус писал, что Шакира появилась на MTV Video Music Awards 2023 в роскошном платье цвета золота.