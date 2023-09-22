Вірила в слова "поки смерть не розлучить нас": Шакіра розповіла про життя з Жераром Піке

Шакіра думала, що колишній Піке буде завжди в її житті. Пара була щаслива до його зради.

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Співачка Шакіра, яка розлучилася з футболістом Жераром Піке в червні 2022 року, 21 вересня відверто розповіла про розрив їхніх 11-річних стосунків під час інтерв'ю Billboard.

"Моїм пріоритетом був мій дім, моя сім'я. Я вірив у "поки смерть не розлучить нас". Я вірила в цю мрію і мріяла про себе і своїх дітей", — розповіла вона виданню. У неї та Піке двоє синів: Мілан, 10 років, і Саша, 8 років.

Колумбійська хітмейкерка додала, що сподівається на вічне кохання, подібне до любові її батьків, які разом уже 50 років.

"Вони кохають одне одного, як у перший день, коханням, яке унікальне й неповторне", — пояснила Шакіра. "Тому я знаю, що це можливо".

"Моя мама не залишає мого хворого батька. Вони досі цілуються. І це завжди було моїм прикладом", — додала вона. "Це те, чого я хотів для себе і своїх дітей, але цього не сталося".

Розмірковуючи про свій колишній роман з Піке, 46-річна співачка зізналася, що їй довелося відкласти свою музичну кар'єру на другий план, поки вона жила з колишнім професійним спортсменом в Іспанії.

"Річ у тім, що я була віддана йому. Родині та йому. Мені було дуже важко займатися своєю професійною кар'єрою в Барселоні", — сказала вона.

Фото: Getty Images

"Я не могла залишити своїх дітей і просто піти куди-небудь займатися музикою поза домом. Важко було підтримувати ритм", — додала Шакіра.

Про свої почуття, які відчуває зараз, вона задумливо сказала: "Я все ще в роздумах"

"Я все ще виганяю деяких демонів. Останнє, що в мене залишилося", — додала Шакіра зі щирим сміхом.

На запитання, чи щаслива вона зараз, Шакіра відповіла: "Це дуже коротке запитання, але дуже довга відповідь. Я не думаю, що кожен має доступ до щастя. Він призначений для дуже обраного кола людей, і я не можу сказати, що є частиною клубу в даний момент. Є моменти щастя, моменти роздумів. Бувають моменти ностальгії, і моя музика зараз живиться цим коктейлем".

Як перенесли переїзд до США діти

Що стосується двох її дітей, володарка Греммі розповіла, що їм добре далеко від загальної уваги після нещодавнього переїзду до США.

"Ситуація зі ЗМІ була для них (у Барселоні — ред.) важкою. Кожен день у нас на порозі були папараці", — пояснила вона.

"Тут вони нормальні діти, які насолоджуються нормальним життям, якою і має бути школа: безпечною гаванню, де вони можуть бути самими собою. А оскільки вони товариські й досить відкриті, їм було легко адаптуватися", — повідомила Шакіра.

Продовження кар'єри

Після переїзду назад у Маямі в травні співачка перебуває в студії, записує нову музику і планує вирушити в тур 2024 року.

Цього року вона вже посіла два перших місця в рейтингу: "Sessions" і "TQG". За останні 12 місяців вона помістила в чарт шість хітів. Усі музичні композиції натякають на її розлуку з Піке та діапазон емоцій, які вона викликала: від сильної люті до глибокого смутку та слабкої надії. Але, яким би болісним не був процес втілення цих емоцій у музиці, у результаті зірка знову стала однією з найпопулярніших артисток у світі будь-якою мовою.

Раніше Фокус писав, що Шакіра з'явилася на MTV Video Music Awards 2023 у розкішній сукні кольору золота.