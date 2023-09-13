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Стиль життя

Шакіра вийшла на рожеву доріжку в сукні з відвертим вирізом на спині

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Фото: Getty Images | Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023

За свою кар'єру колумбійська співачка виграла чотири премії Video Music Awards.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра відвідала церемонію MTV Video Music Awards 2023, де була удостоєна нагороди Vanguard Award. Про це пише PageSix.

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На заході, який відбувся в Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, артистка з'явилася в розкішному образі. Вийшовши на рожеву доріжку мати двох дітей продемонструвала фігуру в кольчужній сукні Versace з глибоким вирізом-хомутом і розрізом до стегна. Але щойно співачка змінила позу перед фотографами, вона показала відвертий виріз на спині.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

Вона доповнила блискучу сукню золотистими туфлями Jimmy Choo і завершила образ сережками-крапельками та кількома золотими кільцями. Шакіра уклала свої довгі локони хвилями і зробила вечірній макіяж.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

"Шакіра — справжня глобальна сила, яка продовжує надихати і впливати на маси своєю унікальною музичною майстерністю. Вона — першопроходець для жінок в усьому світі і одна з перших артисток, які очолили глобалізацію латиноамериканської музики, — сказав Брюс Гіллмер, директор з музичного контенту Paramount+. — Її величезний вплив на музичний ландшафт буде тривалим, оскільки вона продовжує творити і розважати на найвищому рівні".

Шакіра зробила вельми визначну кар'єру: 95 мільйонів платівок, проданих по всьому світу, три премії "Греммі" і чотири нагороди Moon Person. Отже, ні для кого не стало сюрпризом, що цього року вона забирає додому премію Video Vanguard.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

Серед минулих переможців Video Vanguard Award — Девід Бові, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастін Тімберлейк, Дженніфер Лопес і Пінк.

Також Фокус писав, що Doja Cat у сукні-павутині на оголене тіло прийшла на церемонію MTV VMA 2023.