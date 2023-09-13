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Стиль жизни

Шакира вышла на розовую дорожку в платье с откровенным вырезом на спине

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Фото: Getty Images | Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023

За свою карьеру колумбийская певица выиграла четыре премии Video Music Awards.

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46-летняя колумбийская певица Шакира посетила церемонию MTV Video Music Awards 2023, где была удостоена награды Vanguard Award. Об этом пишет PageSix.

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На мероприятии, которое состоялось в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, артистка появилась в роскошном образе. Выйдя на розовую дорожку мать двоих детей продемонстрировала фигуру в кольчужном платье Versace с глубоким вырезом-хомутом и разрезом до бедра. Но как только певица сменила позу перед фотографами, она показала откровенный вырез на спине.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

Она дополнила блестящее платье золотистыми туфлями Jimmy Choo и завершила образ серьгами-капельками и несколькими золотыми кольцами. Шакира уложила свои длинные локоны волнами и сделала вечерний макияж.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

"Шакира — настоящая глобальная сила, которая продолжает вдохновлять и влиять на массы своим уникальным музыкальным мастерством. Она — первопроходец для женщин во всем мире и одна из первых артисток, возглавивших глобализацию латиноамериканской музыки, — сказал Брюс Гиллмер, директор по музыкальному контенту Paramount+. — Ее огромное влияние на музыкальный ландшафт будет длительным, поскольку она продолжает творить и развлекать на самом высоком уровне".

Шакира сделала весьма выдающуюся карьеру: 95 миллионов пластинок, проданных по всему миру, три премии "Грэмми" и четыре награды Moon Person. Итак, ни для кого не стало сюрпризом, что в этом году она забирает домой премию Video Vanguard.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Fullscreen
Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023
Фото: Getty Images

Среди прошлых победителей Video Vanguard Award — Дэвид Боуи, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Пинк.

Также Фокус писал, что Doja Cat в платье-паутине на обнаженное тело пришла на церемонию MTV VMA 2023.