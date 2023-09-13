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Стиль життя

Doja Cat у сукні-павутині на оголене тіло прийшла на церемонію MTV VMA 2023

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Фото: Getty Images | Doja Cat на церемонії MTV Video Music Awards 2023

Артистка викликала справжній фурор на щорічній церемонії нагородження за створення відеокліпів MTV Video Music Awards.

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Американська реперка, співачка, авторка пісень і продюсерка Амала Ратна Занділе Дламіні, відома як Doja Cat, з'явилася в "голому" образі на церемонії MTV Video Music Awards 2023. Про це пише PageSix.

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На червону доріжку 27-річна артистка вийшла в ледь помітній білій сукні від Monse. Індивідуальний дизайн вбрання складався з тонкої, схожої на павутиння тканини, що оголювала її груди і стрінги тілесного кольору під ним.

Ефектний образ реп-виконавиця доповнила прозорими туфлями на підборах. Як аксесуари Доджа вибрала браслет, каблучки з діамантами і сережки, а також срібний кафф у формі павука.

Doja Cat Fullscreen
Doja Cat
Фото: Getty Images

Вона продемонструвала свою фірмову зачіску в поєднанні з білими тінями для повік, прикрасами з кристалів, ефектними віями в стилі Твіґґі та ліловим олівцем для губ.

Один фанат написав у соцмережі X (колишній Twitter) на підтримку: "Доджа Кет повертає голови і привертає увагу на червоній доріжці #VMA своїм культовим стилем".

Нагадаємо, MTV Video Music Awards — щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV 1984 року. Переможців серед номінантів у різних категоріях обирають глядачі шляхом голосування на сайті.

Раніше Фокус писав, що амбасадор Victoria's Secret Доджа Кет люто розкритикувала сукню цього бренду.