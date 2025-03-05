Оголошено претендентів на звання кращого авто року в Україні (фото)

Серед претендентів на звання авто року в Україні переважають моделі підвищеної прохідності. До фіналу потрапили і два електромобілі.

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Названо фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2025". За перемогу поборються 10 моделей різних класів та цінових категорій. Про це повідомляється на її сайті.

Претендентів на звання кращого авто року в Україні визначило громадське журі – автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Вони обирали з понад чотирьох десятків нових моделей.

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025":

Audi Q6 e-tron;

BMW 3 Series;

Honda CR-V e:HEV;

Hyundai Tucson;

INEOS Grenadier;

Jeep Avenger;

Mitsubishi L200;

Peugeot E-2008;

Skoda Kodiaq;

Skoda Octavia.

Audi Q6 e-tron Фото: Audi BMW 3 Series Фото: BMW Honda CR-V e:HEV Фото: Honda Hyundai Tucson Фото: Hyundai INEOS Grenadier Фото: Ineos Jeep Avenger Фото: Stellantis Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi Peugeot E-2008 Фото: Peugeot Skoda Kodiaq Фото: Skoda Skoda Octavia Фото: Skoda

Примітно, що 8 із 10 кращих авто року в Україні – моделі підвищеної прохідності. Також до фіналу вийшли два електромобілі.

Невдовзі ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадськості та експертів визначать краще авто 2025 року в Україні, а також переможців у низці номінацій.

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Акція "Автомобіль року в Україні" проводиться із 2001 року. Торік переможцем став Peugeot 408.

Між іншим, краще авто року в Європі вже назвали і ним став недорогий електрокар.

Також Фокус розповідав про кращі автомобілі року в Північній Америці.