Оголошено претендентів на звання кращого авто року в Україні (фото)
Серед претендентів на звання авто року в Україні переважають моделі підвищеної прохідності. До фіналу потрапили і два електромобілі.
Названо фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2025". За перемогу поборються 10 моделей різних класів та цінових категорій. Про це повідомляється на її сайті.
Претендентів на звання кращого авто року в Україні визначило громадське журі – автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Вони обирали з понад чотирьох десятків нових моделей.
Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025":
- Audi Q6 e-tron;
- BMW 3 Series;
- Honda CR-V e:HEV;
- Hyundai Tucson;
- INEOS Grenadier;
- Jeep Avenger;
- Mitsubishi L200;
- Peugeot E-2008;
- Skoda Kodiaq;
- Skoda Octavia.
Примітно, що 8 із 10 кращих авто року в Україні – моделі підвищеної прохідності. Також до фіналу вийшли два електромобілі.
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Невдовзі ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадськості та експертів визначать краще авто 2025 року в Україні, а також переможців у низці номінацій.Важливо
Акція "Автомобіль року в Україні" проводиться із 2001 року. Торік переможцем став Peugeot 408.
Між іншим, краще авто року в Європі вже назвали і ним став недорогий електрокар.
Також Фокус розповідав про кращі автомобілі року в Північній Америці.
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