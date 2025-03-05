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Авто

Оголошено претендентів на звання кращого авто року в Україні (фото)

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Кращі авто року обирають із понад чотирьох десятків моделей-претендентів

Серед претендентів на звання авто року в Україні переважають моделі підвищеної прохідності. До фіналу потрапили і два електромобілі.

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Названо фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2025". За перемогу поборються 10 моделей різних класів та цінових категорій. Про це повідомляється на її сайті.

Претендентів на звання кращого авто року в Україні визначило громадське журі – автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Вони обирали з понад чотирьох десятків нових моделей.

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025":

  • Audi Q6 e-tron;
  • BMW 3 Series;
  • Honda CR-V e:HEV;
  • Hyundai Tucson;
  • INEOS Grenadier;
  • Jeep Avenger;
  • Mitsubishi L200;
  • Peugeot E-2008;
  • Skoda Kodiaq;
  • Skoda Octavia.
Audi Q6 e-tron Fullscreen
Audi Q6 e-tron
Фото: Audi
BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series
Фото: BMW
Honda CR-V e:HEV Fullscreen
Honda CR-V e:HEV
Фото: Honda
Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai
INEOS Grenadier Fullscreen
INEOS Grenadier
Фото: Ineos
Jeep Avenger Fullscreen
Jeep Avenger
Фото: Stellantis
Mitsubishi L200 Fullscreen
Mitsubishi L200
Фото: Mitsubishi
Peugeot E-2008 Fullscreen
Peugeot E-2008
Фото: Peugeot
Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda
Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia
Фото: Skoda
Audi Q6 e-tron
BMW 3 Series
Honda CR-V e:HEV
Hyundai Tucson
INEOS Grenadier
Jeep Avenger
Mitsubishi L200
Peugeot E-2008
Skoda Kodiaq
Skoda Octavia

Примітно, що 8 із 10 кращих авто року в Україні – моделі підвищеної прохідності. Також до фіналу вийшли два електромобілі.

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Невдовзі ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадськості та експертів визначать краще авто 2025 року в Україні, а також переможців у низці номінацій.

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Акція "Автомобіль року в Україні" проводиться із 2001 року. Торік переможцем став Peugeot 408.

Між іншим, краще авто року в Європі вже назвали і ним став недорогий електрокар.

Також Фокус розповідав про кращі автомобілі року в Північній Америці.

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