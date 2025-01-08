Кросовери, електрокари та міські моделі: названо кращі авто року для жінок (фото)
До фіналу конкурсу Women's World Car Of The Year пройшли шість моделей різних класів. Абсолютного переможця оголосять 8 березня.
Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). У 2025 році за перемогу поборються шість різних моделей, повідомляється на сайті конкурсу.
Фіналістів обрали із 81 авто. Кожен із них є переможцем у своїй категорії.
Найкращі авто для жінок у 2025 році:
- найкращий міський автомобіль — Mini Cooper;
- найкращий великий автомобіль — Audi A6 e-tron;
- найкращий спортивний автомобіль — Porsche Panamera;
- найкращий компактний кросовер — Kia EV3;
- найкращий великий кросовер — Hyundai Santa Fe;
- найкращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.
Одна із цих моделей стане жіночим авто року. Традиційно переможця назвуть 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.
Крім того, окрему нагороду за найкращу технологію отримав BYD – журі відзначило його LFP-батареї для електрокарів. А Volvo нагородили за надання великої кількості робочих місць жінкам.Важливо
Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Кращі автомобілі для жінок обирає журі з 82 автожурналісток, які представляють 55 країн світу. Торік переможцем конкурсу став електрокросовер Kia EV9.
Між іншим, нещодавно найкращі авто року визначили в Німеччині.
Також Фокус писав про кращі американські авто року.