Кросовери, електрокари та міські моделі: названо кращі авто року для жінок (фото)

До фіналу конкурсу Women's World Car Of The Year пройшли шість моделей різних класів. Абсолютного переможця оголосять 8 березня.

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Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). У 2025 році за перемогу поборються шість різних моделей, повідомляється на сайті конкурсу.

Фіналістів обрали із 81 авто. Кожен із них є переможцем у своїй категорії.

Mini Cooper Audi A6 e-tron Porsche Panamera Kia EV3 Hyundai Santa Fe Toyota Land Cruiser Prado

Найкращі авто для жінок у 2025 році:

найкращий міський автомобіль — Mini Cooper;

найкращий великий автомобіль — Audi A6 e-tron;

найкращий спортивний автомобіль — Porsche Panamera;

найкращий компактний кросовер — Kia EV3;

найкращий великий кросовер — Hyundai Santa Fe;

найкращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.

Одна із цих моделей стане жіночим авто року. Традиційно переможця назвуть 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Крім того, окрему нагороду за найкращу технологію отримав BYD – журі відзначило його LFP-батареї для електрокарів. А Volvo нагородили за надання великої кількості робочих місць жінкам.

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Сучасні та високотехнологічні: названо кращі електромобілі 2025 року (фото)

Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Кращі автомобілі для жінок обирає журі з 82 автожурналісток, які представляють 55 країн світу. Торік переможцем конкурсу став електрокросовер Kia EV9.

Між іншим, нещодавно найкращі авто року визначили в Німеччині.

Також Фокус писав про кращі американські авто року.