Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Кросовери, електрокари та міські моделі: названо кращі авто року для жінок (фото)

жінка за кермом, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Фото: Freepik | Названо шість кращих авто 2025 року для жінок

До фіналу конкурсу Women's World Car Of The Year пройшли шість моделей різних класів. Абсолютного переможця оголосять 8 березня.

Related video

Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). У 2025 році за перемогу поборються шість різних моделей, повідомляється на сайті конкурсу.

Фіналістів обрали із 81 авто. Кожен із них є переможцем у своїй категорії.

Mini Cooper, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Mini Cooper
Audi A6 e-tron, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Audi A6 e-tron
Porsche Panamera, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Porsche Panamera
Kia EV3, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Kia EV3
Hyundai Santa Fe, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Toyota Land Cruiser Prado, авто року, кращі авто року, авто для жінок Fullscreen
Toyota Land Cruiser Prado
Mini Cooper, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Audi A6 e-tron, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Porsche Panamera, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Kia EV3, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Hyundai Santa Fe, авто року, кращі авто року, авто для жінок
Toyota Land Cruiser Prado, авто року, кращі авто року, авто для жінок

Найкращі авто для жінок у 2025 році:

  • найкращий міський автомобіль — Mini Cooper;
  • найкращий великий автомобіль — Audi A6 e-tron;
  • найкращий спортивний автомобіль — Porsche Panamera;
  • найкращий компактний кросовер — Kia EV3;
  • найкращий великий кросовер — Hyundai Santa Fe;
  • найкращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.

Одна із цих моделей стане жіночим авто року. Традиційно переможця назвуть 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Крім того, окрему нагороду за найкращу технологію отримав BYD – журі відзначило його LFP-батареї для електрокарів. А Volvo нагородили за надання великої кількості робочих місць жінкам.

Важливо
Сучасні та високотехнологічні: названо кращі електромобілі 2025 року (фото)
Сучасні та високотехнологічні: названо кращі електромобілі 2025 року (фото)

Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Кращі автомобілі для жінок обирає журі з 82 автожурналісток, які представляють 55 країн світу. Торік переможцем конкурсу став електрокросовер Kia EV9.

Між іншим, нещодавно найкращі авто року визначили в Німеччині.

Також Фокус писав про кращі американські авто року.