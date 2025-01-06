Сучасні та високотехнологічні: названо кращі електромобілі 2025 року (фото)

До рейтингу потрапили електромобілі різних сегментів. Серед них — як доступні масові, так і дорогі преміальні моделі.

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Попит на електромобілі у 2024 році дещо знизився у Європі, проте загалом залишився доволі високим. На ринок продовжують виходити нові цікаві моделі різних класів та цінових категорій. Британське видання Auto Express уже вибрало кращі електромобілі 2025 року. Обрали саме офіційно представлені моделі, адже у новому році очікується низка нових цікавих електрокарів.

10 місце — Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 — електрична альтернатива Passat. Він великий і просторий всередині, а ще в лінійці є практична версія в кузові універсал. До того ж, електрокар потужний — пропонують модифікації на 286 та 340 сил із запасом ходу до 700 км.

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9 місце — Dacia Spring

Dacia Spring Фото: Dacia

Dacia Spring пройшов ґрунтовне оновлення, проте залишається одним із найдешевших електрокросоверів у Європі. Компактне авто має на диво великий 308-літровий багажник. Можна обрати версії потужністю 45 та 65 к. с., а запас ходу становить 225 км.

8 місце — Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Флагманський електромобіль Kia — великий сімейний кросовер. У нього просторий салон і навіть із трьома рядами сидінь залишається 333-літровий багажник. Оптимальним вибором є повнопривідний 380-сильний варіант GT Line: він здатен розігнатися до сотні за 5,3 с, а його запас ходу перевищує 500 км.

7 місце — BMW i4

BMW i4 Фото: BMW

Електрокар BMW i4 — вибір активного водія. Його керованість не гірша, ніж у бензинових моделей марки, а динаміка дуже непогана. Особливо вражає топовий 563-сильний BMW i4 M50, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. До того ж, в преміального авто якісний салон.

6 місце — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Один із найпопулярніших електромобілів у світі пройшов оновлення в 2024 році. Седан Tesla Model 3 має покращені салон та шумоізоляцію, а також удосконалену мультимедійну систему. До того ж, його запас ходу зріс до 511-700 км.

5 місце — MG4

MG4 Фото: MG

MG4 — недорогий електромобіль із багатим оснащенням. Нещодавно у лінійці з’явилася версія Extended Range із батареєю на 77 кВт∙год та запасом ходу 520 км. До того ж, можна обрати спортивний 435-сильний варіант XPower (він уже побував на тесті Фокусу), здатний розігнатися до сотні за 3,8 с.

4 місце — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Volvo

Volvo EX30 — доступний преміальний електрокросовер із якісним салоном, сучасною мультимедіа та високим рівнем безпеки. Він не найпросторіший, проте його запас ходу сягає 475 км, а топовий 428-сильний варіант стартує до 100 км/год за 3,6 с.

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3 місце — Renault 5

Renault 5 Фото: Renault

Renault 5 повернувся на ринок у форматі електрокара. Своїм рубаним дизайном хетчбек нагадує оригінальну модель 80-х. Компактне авто непогано маневрує і добре пристосоване до міста, а у топовій версії підготовлене до заміських поїздок, адже його запас ходу становить 400 км. Крім того, у нього чималий 400-літровий багажник.

2 місце — Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Kona другого покоління став просторішим усередині та отримав два 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі. Із більшою батареєю його запас ходу перевищує 500 км, а зарядка стала швидшою. Кросовер непогано укомплектований.

1 місце — Citroen e-C3

Citroen e-C3

Електричний Citroen C3 — доступна міська модель із запасом ходу 320 км. Компактний крос-хетчбек доволі просторий для своїх розмірів, має комфортабельну підвіску та збільшений кліренс. Комплектація включає усе найнеобхідніше.

До речі, новий електромобіль Citroen e-C3 очікується в Україні у 2025 році.

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