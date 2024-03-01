Гаджет на колесах: тест-драйв нового електрокросовера Volvo EX30

Новий Volvo EX30 — інноваційний і водночас доступний електрокросовер. Фокус познайомився з оригінальним авто та оцінив нестандартний скандинавський підхід до створення електрокара.

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Це один з найбільш незвичайних автомобілів на українському ринку з величезною кількістю "фішок" і цікавих рішень. Він представляє преміальний бренд, але при цьому відносно недорогий. Його динаміка — на рівні спорткарів, а оснащення з безпеки не гірше, ніж у дорогих моделей. На тесті Фокуса — новітній електрокросовер Volvo EX30.

Скандинавський мінімалізм — дизайн Volvo EX30

Стриманий гранований стиль є традиційним для Volvo. Кросовер має доволі довгий капот, короткі звіси кузова, виражені крила та вигнуту віконну лінію. Стандартними є 18-дюймові диски, але тестове авто оснастили 20-дюймовими колесами.

Кросовер сягає всього 4,23 м у довжину Фото: Тарас Брязгунов

На тлі загального мінімалістського стилю виділяється оптика Volvo EX30 2024. Фари прикрашені фірмовими Т-подібними ходовими вогнями, які в Volvo називають "молотами Тора". Ліхтарі ж виконані розділеними і прикрашені декоративними решітками.

Електромобіль Volvo EX30 побудований на платформі SEA, яку також використовує новий Smart #1. За габаритами кросовер належить до В-класу.

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Розміри Volvo EX30 2024:

довжина — 4233 мм;

ширина — 1837 мм;

висота — 1555 мм;

колісна база — 2650 мм.

Volvo EX30 є близьким родичем Smart #1 Фото: Тарас Брязгунов

Усім завідує дисплей — інтер'єр Volvo EX30

Сюрпризи починаються вже під час спроби потрапити всередину. У Volvo EX30 2024 це можливо кількома способами. По-перше, є брелок безключового доступу, але на ньому немає кнопок — для відчинення авто потрібно провести пальцем по дверній ручці, а для зачинення достатньо легкого дотику. По-друге, передбачена пластикова карта, яку необхідно прикласти до стійки даху. По-третє, можна налаштувати доступ зі смартфона.

Салон EX30 розбиває стереотип про Volvo, як про консервативного автовиробника. Саме всередині електромобіль дивує найбільше, адже компонування інтер'єру та органи управління у нього дуже нестандартні. Навіть дверні ручки в салоні оригінальні.

В оздобленні переважають матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Їхня якість питань не викликає: пластик м'який, а екошкіра близька до натуральної.

Панель приладів у Volvo EX30 відсутня Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Volvo EX30 приплюснуте зверху і знизу, а на ободі є напливи в районі хвата рук. Кнопки на ньому — сенсорні. Замість звичного важеля КПП — джойстик на рульовій колонці. Інший підрульовий перемикач завідує фарами і склоочисниками, хоча для налаштувань доводиться скористатися тачскріном мультимедійної системи.

Саме на сенсорному екрані в Volvo EX30 зав'язано все. На нього виводяться показання приладів (окремої приладової панелі тут немає). Він відповідає не тільки за аудіо, навігацію або камеру, а й, наприклад, за регулювання дзеркал і навіть за відкриття бардачка.

Це все дуже незвично і потребує звикання. До того ж, якщо на кілька секунд відволікаєшся на екран, то автомобіль сигналізує про це і вимагає стежити за дорогою. Тому проекція даних на лобове скло тут не завадила б.

Усі показання виведені на великий дисплей Фото: Тарас Брязгунов Кнопка "аварійки" розташована на стелі Фото: Тарас Брязгунов

Сама мультимедіа на базі Google працює відмінно — вона швидка, а меню зрозуміле. Тут і Google Maps є, і численні додатки можна встановити.

Кнопок по салону небагато і розташовані вони в незвичайних місцях. Клавіші центрального замка і електросклопідйомників розташовані на центральному підлокітнику, а "аварійка" — на стелі (її можна ввімкнути і через центральний тачскрін).

Компактний кросовер Volvo EX30 вийшов напрочуд практичним усередині. Щоправда, бардачок, розташований у незвичному місці по центру передньої панелі, у нього невеликий, а кишені в дверях вузькуваті. Але зате є немаленький відсік у центральній консолі з USB-портами і парою бездротових зарядок для смартфонів, а також висувна шухляда в підлокітнику з підстаканниками.

Бардачок Volvo EX30 розташований по центру передньої панелі Фото: Тарас Брязгунов На центральній консолі змонтовано бездротовий зарядний пристрій для смартфонів Фото: Тарас Брязгунов Спереду передбачено два роз'єми USB-C Фото: Тарас Брязгунов З підлокітника висувається шухляда Фото: Тарас Брязгунов Підсклянники можна заховати Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів також є USB-порти Фото: Тарас Брязгунов Ззаду передбачено невеликий ящик Фото: Тарас Брязгунов У кросовера оригінальні дверні ручки Фото: Тарас Брязгунов

Наскільки просторий новий Volvo EX30

Ергономіка водійського місця у Volvo EX30 добре продумана. У рульової колонки хотілося б трохи більший діапазон налаштування за висотою, але зате водійське крісло в топовій версії має безліч різноманітних регулювань. Керує ними незвичайний багатофункціональний джойстик.

Самі сидіння ортопедично правильні. Вони пружні, добре утримують спину і після тривалої поїздки в Volvo EX30 втома не відчувається. Крісла обігріваються, як і кермо.

Посадка у Volvo EX30 2024 не дуже висока. Оглядовість у всіх напрямках непогана, та й до габаритів компактного авто звикаєш швидко.

Посадка у Volvo EX30 не дуже висока Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду не надто багато місця для ніг Фото: Тарас Брязгунов

На другому ряду простір для ніг не найбільший, але зате запас над головою непоганий. Салон не дуже широкий, тому ззаду все ж комфортніше двом. До послуг пасажирів — пара роз'ємів USB-C і висувний ящик для дрібної поклажі.

Багажник Volvo EX30 також не дуже великий — 318 л у звичайному стані та 904 л — зі складеними задніми кріслами. Підлога тут дворівнева. На додачу, є 34-літровий відсік спереду.

Об'єм багажника Volvo EX30 — 318 л Фото: Тарас Брязгунов Підлога в багажнику дворівнева Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями виходить 904-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Спереду передбачено невеликий 34-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Volvo EX30 2024

Недорогий електромобіль Volvo EX30 непогано оснащений. Базовий варіант Core отримав клімат-контроль, камеру заднього виду і парктронік. У найдорожчій версії Ultra є панорамний дах, електропривод сидінь, камери, датчики дощу і світла.

Традиційно Volvo приділяє величезну увагу безпеці, тому у всіх EX30 7 подушок безпеки (одна з них — між сидіннями), адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон і автоматичне гальмування під час руху вперед, назад або проїзду перехресть.

У дорожчих версіях є система напівавтономного водіння Pilot Assist, що дає змогу електрокару самому змінювати смугу руху. А ще можна контролювати бічний інтервал до сусіднього авто — щоб EX30 не "притискався" до фури. Доступний і паркувальний автопілот, причому Volvo сам сканує околиці і знаходить паркомісця, які може зайняти.

Volvo EX30 запропонований у версіях на 272 і 428 к. с. Фото: Тарас Брязгунов

Швидкий і тихий

Новий Volvo EX30 не потрібно заводити кнопкою — електрокар готовий їхати одразу, щойно відчиняєш салон — потрібно лише обрати режим Drive.

Розташований ззаду електромотор на 272 к. с. працює нечутно, як і повинно бути. Тяги одразу багато, адже вже з перших обертів у розпорядженні 343 Н∙м крутного моменту.

З місця електромобіль Volvo EX30 стартує не гірше за спорткари — спринт до 100 км/год займає 5,3 с. Рівномірний розгін триває приблизно до 120 км/год, а потім динаміка різко падає — для електрокарів це звично.

Навіть із 272-сильна версія здатна розігнатися до сотні за 5,3 с Фото: Тарас Брязгунов

Якщо цього мало, є повнопривідний двомоторний електрокар Volvo EX30 на 428 сил. Він стартує до сотні всього за 3,6 с.

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Запас ходу Volvo EX30

Кросовер Volvo EX30 запропоновано з батареями на 51 і 69 кВт∙год. У тестовому авто була більша батарея, з якою паспортний запас ходу становить 476 км.

Під час тесту мінімальна зафіксована витрата електроенергії з увімкненим клімат-контролем становила 16,5-17 кВт∙год на 100 км. Якщо підрахувати, то виходить, що понад 400 км без підзарядки проїхати можна. На трасі ж енергоспоживання зростає до 20-21 кВт∙год на 100 км, тобто в заміському режимі реальний запас ходу досягає приблизно 330-350 км.

Запас ходу Volvo EX30 сягає 476 км Фото: Тарас Брязгунов

Вбудований зарядний пристрій на 11 кВт дає змогу заряджати електрокар у домашніх умовах за 8 годин. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю до 134 кВт) на 80% займає 26 хвилин.

Керованість Volvo EX30

Задній привід не змушує нервувати на мокрому або слизькому асфальті — зі зчепленням у авто все гаразд. Кросовер Volvo EX30 слухняно маневрує. Тяжкість його керма можна регулювати, хоча в принципі воно залишається доволі легким і не дуже інформативним у всіх режимах.

Приємно дивує підвіска електрокара — вона плавно і тихо поглинає навіть серйозні вибоїни на дорозі. Навіть з опційними 20-дюймовими колесами їзда залишається комфортабельною. Водночас, кросовер Volvo і не дуже крениться в поворотах, адже батарея в днищі знижує центр ваги авто.

Т-подібні ходові вогні називають "молотами Тора" Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі мають оригінальний ґратчастий дизайн Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція салону якісно виконана, за мірками авто такого класу. На швидкостях 110-120 км/год лише трохи чути зимові шини.

Гальмівна рекуперація Volvo EX30 працює плавно. За бажання можна активувати режим їзди з однією педаллю: у цьому разі авто посилено сповільнюється, якщо відпустити газ.

Ціна Volvo EX30

Вартість електрокара — одна з головних переваг. Ціна Volvo EX30 в Україні стартує з 1 312 191 гривень і навіть 428-сильний варіант відносно недорогий — від 1 691 241 гривень. Тестове авто у версії Ultra коштує 1 707 201 гривень. Більшість конкурентів у преміумсегменті помітно дорожчі.

Вердикт Фокуса

Volvo EX30 — гаджет на колесах для нового покоління автомобілістів. Його органи управління і компонування салону здадуться незвичними власникам традиційних авто, але зате електрокар якісно виконаний, практичний і комфортабельний. До того ж, кросовер відчутно дешевший за інші моделі з аналогічними характеристиками.

Плюси Volvo EX30:

невисока ціна;

хороша динаміка;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Volvo EX30:

тісний другий ряд;

не вистачає проекції на лобове скло.

Технічні характеристики Volvo EX30

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 272 Обертальний момент, Нм 343 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід задній Запас ходу, км 476 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 5,3 Ємність батареї, кВт∙год 69

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