Тест-драйв MG ZS EV: найдоступніший електромобіль в Україні

Кросовер MG ZS EV — новий електромобіль за ціною вживаної Tesla. Фокус визначив сильні та слабкі сторони бюджетної моделі.

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Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди — за 2023 рік вони зросли у 2,8 разів. І якщо раніше переважна більшість електрокарів продавалися уживаними, то тепер істотно збільшилася частка нових авто. Воно й не дивно, адже в електромобілів з пробігом є альтернатива. На ринку запропоновані недорогі нові моделі — такі, як кросовер MG ZS EV, який є найдоступнішим новим електрокаром, офіційно представленим в Україні.

В оновленого MG ZS EV немає радіаторної решітки Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий і лаконічний — дизайн MG ZS EV

Новий MG ZS EV — електромобіль, виконаний у популярному зараз форматі компактного міського кросовера. Він належить до В-класу, хоча доволі великий, за мірками цього сегмента.

За мірками свого класу авто доволі велике Фото: Тарас Брязгунов

Розміри MG ZS EV 2024:

довжина — 4 323 мм;

ширина — 1 809 мм;

висота — 1 649 мм;

колісна база — 2 581 мм;

кліренс — 161 мм.

В електрокара стриманий дизайн зі злегка профільованими боковинами і розширеними колісними арками. Оновлена модель впізнається за відсутністю радіаторної решітки: замість неї — пластикова вставка з гніздом для зарядки (там встановлено роз'єм CCS Combo 2).

Розширені задні крила підкреслені ліхтарями Фото: Тарас Брязгунов

Стрілоподібні фари світлодіодні вже в базовій версії, стандартними для всіх MG ZS EV 2024 є і 17-дюймові литі диски з оптимізованою аеродинамікою. Заднє скло прикрите спойлером, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені довгастими ліхтарями.

Просто, але зі смаком — салон MG ZS EV

Зазирнемо всередину. В оздобленні салону в топовій версії Lux використана екошкіра з контрастними червоними швами. Місцями її рельєфна фактура імітує карбон, а на кермі шкіра перфорована. Також присутні сріблясті та чорні глянцеві вставки.

Круглі дефлектори обдування нагадують турбіни. Кермо MG ZS EV скошене знизу і забезпечене напливами в районі хвата рук. Оригінальний вигляд має круглий джойстик вибору режимів їзди.

Центральна панель дещо повернута до водія Фото: Тарас Брязгунов

Новий MG ZS EV отримав цифрову панель приладів. На дисплей можна вивести різноманітну інформацію — наприклад, графіку роботи силової установки, показання бортового комп'ютера або датчиків тиску в шинах.

Великий 10,1-дюймовий тачскрин трохи повернутий до водія. Нова мультимедійна система MG ZS EV працює швидко, а її меню просте і зрозуміле. Передбачені й Android Auto з Apple CarPlay.

Фізичні перемикачі керування аудіо та кліматом на центральній панелі залишилися, що, звісно, радує. Тим паче, що вони великі та зручні в користуванні на дотик. А ось кнопок підігріву сидінь немає і його доводиться вмикати через меню мультимедіа.

Під час оновлення кросовер отримав цифровий щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона, а також роз'ємами USB-A і USB-C. Ящик для рукавичок у MG ZS EV невеликий, а ось відсік у підлокітнику доволі глибокий, хоч і трохи завузький.

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Наскільки просторий новий MG ZS EV

Рульова колонка MG ZS EV регулюється тільки за висотою, але зате у водійського крісла в топовій версії є електропривод, тож зручну позицію за кермом знаходжу без зусиль. Передні сидіння м'які та зручні, але хотілося б трохи більше підтримки спини.

Посадка не дуже висока, за мірками кросоверів. Огляд уперед і на всі боки хороший, а от назад — дещо обмежений. Утім, у всіх MG ZS EV 2024 є камера.

Водійське крісло в топовій версії оснащене електроприводом Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду доволі щедрий простір для ніг Фото: Тарас Брязгунов

Перемістимося на другий ряд. Він напрочуд просторий для авто таких розмірів. У кросовері доволі щедрий простір для ніг і непоганий запас над головою. Щоправда, салон MG ZS EV не надто широкий, тож ззаду все ж комфортніше двом. Для пасажирів передбачені окремі вентиляційні дефлектори, два USB-роз'єми та підлокітник із підстаканниками.

Тепер зазирнемо в багажник, ручка якого захована в логотипі MG. Він у кросовера також немаленький — 448 л у звичайному стані і 1 375 л — якщо скласти задні сидіння. Підлога виконана дворівневою, а під нею — відсіки для дрібної поклажі. А ось запасного колеса немає.

Об'єм багажника MG ZS EV — 448 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1375-літровий відсік Запасного колеса у кросовера немає

Комплектація MG ZS EV 2024

Електромобіль MG ZS EV непогано оснащений вже в базовій версії — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, підігрів сидінь, камера.

Варіант LUX додає камери кругового огляду, панорамний дах, датчик дощу. У всіх MG ZS EV 2024 6 подушок безпеки, а також є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, моніторингу "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

У передньому підлокітнику ховається глибокий бокс Скринька для рукавичок у MG ZS EV невелика У задніх пасажирів є дефлектори обдування і USB-порти Підлокітник заднього ряду ховає підстаканники

Динаміка і запас ходу MG ZS EV

Новий MG ZS EV в Україні доступний у двох варіантах: стандартному 177-сильному з батареєю ємністю 51 кВт∙год та версії Long Range — менш потужний (156 к. с.), але з великою батареєю на 72 кВт∙год. Саме останній варіант було надано на тест.

Кросоверу в принципі вистачає потужності, та й тяги цілком достатньо, адже пристойний крутильний момент у 280 Н∙м доступний з перших обертів мотора. Новий MG ZS EV не назвеш спортивним, але він доволі жвавий у місті, адже розганяється до 50 км/год лише за 3,6 с. Спринт до сотні займає 8,6 с, однак після 100 км/год динаміка помітно погіршується. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 140 км/год.

Електрокросовер оснащений 156-сильним мотором Фото: Тарас Брязгунов Зарядний роз'єм CCS Combo 2 Фото: Тарас Брязгунов

За даними виробника, електромобіль MG ZS EV з великою батареєю здатний проїхати 440 км без підзарядки. У реальних умовах при міській експлуатації в холодну погоду за 88% заряду батареї залишається 355 км, тобто запас ходу становить близько 400 км.

Силова установка має три режими роботи — Eco, Normal і Sport. Різниця між ними доволі відчутна. У Sport кросовер бадьоріший, але запас ходу знижується на 15 км порівняно з Normal. В Eco, навпаки, авто стає спокійнішим, але додається 5-6 км.

Увімкнений обігрівач "краде" 15 км. На трасі, звісно, енергоспоживання збільшується з 18-20 до 26-27 кВт∙год, тобто реально можна проїхати приблизно 270-275 км.

Запас ходу електрокара сягає 440 км Фото: Тарас Брязгунов

Від домашньої електромережі електромобіль заряджається щонайменше за 10,5 годин. Підтримується і швидка зарядка потужністю до 92 кВт: у цьому випадку поповнити заряд на 80% можна приблизно за 40 хвилин. Батарея доповнена підігрівом і охолодженням і за ніч простою на морозі електрокар не втрачав жодного відсотка заряду.

Також слід відзначити корисну функцію двонаправленої зарядки. Електрокар може відігравати роль великого павербанка і живити різні прилади струмом потужністю до 2,2 кВт.

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Ставка на комфорт

Кросовер MG ZS EV налаштований на комфортну їзду — його м'яка підвіска легко поглинає більшість дорожніх нерівностей. Разом з тим, у поворотах він не надто крениться, адже розташована в днищі батарея знижує центр ваги авто.

Кермо електрокара легке — його можна обертати двома пальцями. Інформативності при цьому у нього небагато. У режимі Sport воно трохи наповнюється вагою, проте зворотного зв'язку, як і раніше, не вистачає.

Ходова MG ZS EV налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Також варто зазначити непогану шумоізоляцію салону. Звісно ж, електромотор фактично не чути. Під час їзди трасою всередині тихо і тільки після 110 км/год проявляється шум шин.

Звичайно, гальма електрокара доповнені системою рекуперації. Її інтенсивність можна регулювати. З трьох режимів найбільше припав до душі другий, адже в цьому випадку і уповільнення не різке, і батарея заряджається достатньо.

Ціна MG ZS EV в Україні

Невисока вартість — мабуть, основний козир MG ZS EV. Він коштує від 983 354 гривень, а варіант Long Range у комплектації Lux обійдеться в 1 212 254 гривні. Тобто, це електрокросовер за ціною бензинової моделі на кшталт Skoda Octavia або Nissan Qashqai.

У всіх MG ZS EV світлодіодна оптика Фото: Тарас Брязгунов Електрокар отримав аеродинамічно оптимізовані диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий MG ZS EV — альтернатива старим електрокарам. Кросовер не вразить ураганною динамікою або відточеною керованістю, але в нього багате оснащення і просторий салон, а версія Long Range має непоганий запас ходу.

Плюси MG ZS EV:

невисока ціна;

багате оснащення;

просторі салон і багажник.

Мінуси MG ZS EV:

мало відсіків для дрібної поклажі в салоні;

невисокий кліренс.

Технічні характеристики MG ZS EV:

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 156 Обертальний момент, Нм 280 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід передній Запас ходу, км 440 Макс. швидкість, км/год 140 Розгін 0–100 км/год, с 8,6 Ємність батареї, кВт∙год 72

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