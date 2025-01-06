Современные и высокотехнологичные: названы лучшие электромобили 2025 года (фото)

В рейтинг попали электромобили разных сегментов. Среди них — как доступные массовые, так и дорогие премиальные модели.

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Спрос на электромобили в 2024 году несколько снизился в Европе, однако в целом остался довольно высоким. На рынок продолжают выходить новые интересные модели различных классов и ценовых категорий. Британское издание Auto Express уже выбрало лучшие электромобили 2025 года. Выбрали именно официально представленные модели, ведь в новом году ожидается ряд новых интересных электрокаров.

10 место — Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 — электрическая альтернатива Passat. Он большой и просторный внутри, а еще в линейке есть практичная версия в кузове универсал. К тому же, электрокар мощный — предлагаются модификации на 286 и 340 сил с запасом хода до 700 км.

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9 место — Dacia Spring

Dacia Spring Фото: Dacia

Dacia Spring прошел основательное обновление, однако остается одним из самых дешевых электрокроссоверов в Европе. Компактное авто имеет удивительно большой 308-литровый багажник. Можно выбрать версии мощностью 45 и 65 л. с., а запас хода составляет 225 км.

8 место — Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Флагманский электромобиль Kia — большой семейный кроссовер. У него просторный салон и даже с тремя рядами сидений остается 333-литровый багажник. Оптимальным выбором является полноприводный 380-сильный вариант GT Line: он способен разогнаться до сотни за 5,3 с, а его запас хода превышает 500 км.

7 место — BMW i4

BMW i4 Фото: BMW

Электрокар BMW i4 — выбор активного водителя. Его управляемость не хуже, чем у бензиновых моделей марки, а динамика очень неплохая. Особенно впечатляет топовый 563-сильный BMW i4 M50, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. К тому же, у премиального авто качественный салон.

6 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Один из самых популярных электромобилей в мире прошел обновление в 2024 году. Седан Tesla Model 3 имеет улучшенные салон и шумоизоляцию, а также усовершенствованную мультимедийную систему. К тому же, его запас хода вырос до 511-700 км.

5 место — MG4

MG4 Фото: MG

MG4 — недорогой электромобиль с богатым оснащением. Недавно в линейке появилась версия Extended Range с батареей на 77 кВт∙ч и запасом хода 520 км. К тому же, можно выбрать спортивный 435-сильный вариант XPower (он уже побывал на тесте Фокуса), способный разогнаться до сотни за 3,8 с.

4 место — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Volvo

Volvo EX30 — доступный премиальный электрокроссовер с качественным салоном, современной мультимедиа и высоким уровнем безопасности. Он не самый просторный, однако его запас хода достигает 475 км, а топовый 428-сильный вариант стартует до 100 км/ч за 3,6 с.

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3 место — Renault 5

Renault 5 Фото: Renault

Renault 5 вернулся на рынок в формате электрокара. Своим рубленым дизайном хэтчбек напоминает оригинальную модель 80-х. Компактное авто неплохо маневрирует и хорошо приспособлено к городу, а в топовой версии подготовлено к загородным поездкам, ведь его запас хода составляет 400 км. Кроме того, у него немалый 400-литровый багажник.

2 место — Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Kona второго поколения стал просторнее внутри и получил два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели. С большей батареей его запас хода превышает 500 км, а зарядка стала быстрее. Кроссовер неплохо укомплектован.

1 место — Citroen e-C3

Citroen e-C3

Электрический Citroen C3 — доступная городская модель с запасом хода 320 км. Компактный кросс-хэтчбек довольно просторный для своих размеров, имеет комфортабельную подвеску и увеличенный клиренс. Комплектация включает все самое необходимое.

Кстати, новый электромобиль Citroen e-C3 ожидается в Украине в 2025 году.

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