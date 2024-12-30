Немцы назвали лучшие и худшие авто 2024 года (фото)

Немецкий автоклуб ADAC оценил 84 протестированных машины. Среди лучших авто года преобладают электрокары, а среди худших — бюджетные модели.

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В Германии опубликовали рейтинг новых автомобилей. Сформировал его Общегерманский автоклуб ADAC, который является крупнейшим в Европе. Результаты опубликовали на сайте этой организации.

BMW i5 Фото: BMW

Рейтинг ADAC создали по результатам тест-драйвов. Всего в 2024 году было испытано 84 авто разных классов и ценовых категорий. Самым дешевым был Hyundai i10, а самым дорогим — Porsche Taycan.

Porsche Taycan Фото: Porsche

Автоклуб ADAC имеет свою шкалу оценивания, где самой высокой оценкой считается 1 балл, а самой низкой — 5 баллов. В этом году приемлемые оценки получили 74 авто, а среди лидеров рейтинга немало электрокаров.

Лучший результат показал электромобиль Volkswagen ID.7 — 1,5 балла. Его оценили за большой запас хода, практичность и просторную версию универсал.

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Также высокие оценки получили электромобили BMW i5, Porsche Taycan и Skoda Enyaq (по 1,6 балла).

Лучшие авто 2024 года по версии ADAC:

Volkswagen ID.7 — 1,5 балла. BMW i5 — 1,6. Porsche Taycan — 1,6. Skoda Enyaq — 1,6. Kia EV9 — 1,7. Mercedes EQE SUV — 1,7. Skoda Superb Combi — 1,7. Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8. Genesis G80 Electrified — 1,8. Lucid Air — 1,8.

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Самые низкие оценки получили преимущественно бюджетные модели. Антилидером стал кроссовер Dacia Duster (4,1 балла), однако стоит отметить, что тестировали модель предыдущего поколения.

Самую низкую оценку получил кроссовер Dacia Duster предыдущего поколения Фото: Dacia

Худшие авто года:

Dacia Duster — 4,1 балла. КГМ/SsangYong Tivoli — 3. КГМ/SsangYong Torres — 2,9. Kia Picanto — 2,9. Hyundai i10 — 2,9. Suzuki Swift — 2,7. Hyundai i20 — 2,7. Nissan Juke — 2,6. MG3 Hybrid — 2,6. Subaru Crosstrek — 2,5.

Кстати, ранее в Германии назвали самые и наименее надежные авто с пробегом.

Также Фокус рассказывал о лучших авто года по мнению американцев.