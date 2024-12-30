Немцы назвали лучшие и худшие авто 2024 года (фото)
Немецкий автоклуб ADAC оценил 84 протестированных машины. Среди лучших авто года преобладают электрокары, а среди худших — бюджетные модели.
В Германии опубликовали рейтинг новых автомобилей. Сформировал его Общегерманский автоклуб ADAC, который является крупнейшим в Европе. Результаты опубликовали на сайте этой организации.
Рейтинг ADAC создали по результатам тест-драйвов. Всего в 2024 году было испытано 84 авто разных классов и ценовых категорий. Самым дешевым был Hyundai i10, а самым дорогим — Porsche Taycan.
Автоклуб ADAC имеет свою шкалу оценивания, где самой высокой оценкой считается 1 балл, а самой низкой — 5 баллов. В этом году приемлемые оценки получили 74 авто, а среди лидеров рейтинга немало электрокаров.
Лучший результат показал электромобиль Volkswagen ID.7 — 1,5 балла. Его оценили за большой запас хода, практичность и просторную версию универсал.
Также высокие оценки получили электромобили BMW i5, Porsche Taycan и Skoda Enyaq (по 1,6 балла).
Лучшие авто 2024 года по версии ADAC:
- Volkswagen ID.7 — 1,5 балла.
- BMW i5 — 1,6.
- Porsche Taycan — 1,6.
- Skoda Enyaq — 1,6.
- Kia EV9 — 1,7.
- Mercedes EQE SUV — 1,7.
- Skoda Superb Combi — 1,7.
- Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8.
- Genesis G80 Electrified — 1,8.
- Lucid Air — 1,8.
Самые низкие оценки получили преимущественно бюджетные модели. Антилидером стал кроссовер Dacia Duster (4,1 балла), однако стоит отметить, что тестировали модель предыдущего поколения.
Худшие авто года:
- Dacia Duster — 4,1 балла.
- КГМ/SsangYong Tivoli — 3.
- КГМ/SsangYong Torres — 2,9.
- Kia Picanto — 2,9.
- Hyundai i10 — 2,9.
- Suzuki Swift — 2,7.
- Hyundai i20 — 2,7.
- Nissan Juke — 2,6.
- MG3 Hybrid — 2,6.
- Subaru Crosstrek — 2,5.
Кстати, ранее в Германии назвали самые и наименее надежные авто с пробегом.
Также Фокус рассказывал о лучших авто года по мнению американцев.