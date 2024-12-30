Настоящий эксклюзив: самые дорогие автомобили 2024 года (фото)

Среди самых дорогих авто года — скоростные суперкары и редкие винтажные модели. Многие из них стоят более 10 миллионов долларов.

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Сейчас уже никого не удивишь суперкарами за несколько миллионов долларов, однако это не самые дорогие автомобили на рынке. Обычно огромные суммы отдают за редкие ретроавто или эксклюзивные искусственные новинки. Фокус определил топ 10 самых дорогих авто 2024 года.

Самыми дорогими авто современности обычно являются винтажные модели, которые продают на аукционах Фото: GOODING&COMPANY

Стоит отметить, что в отличие от 2023 года, баснословно дорогих авто стоимостью более $100 миллионов не продавали. Впрочем, ряд машин ушел с молотка по цене более 10 миллионов долларов.

10 место. Ford GT40 Lightweight 1969 года — 7 865 000 долларов

Ford GT40 Lightweight Фото: Mecum

Ford GT40 — самая успешная гоночная модель марки, которая смогла победить Ferrari (именно об их дуэли снят фильм "Аутсайдеры"). Этих обтекаемых купе в облегченной версии Lightweight с 4,7-литровым 440-сильным V8 изготовили всего 10.

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9 место. Ferrari 312 T4 1979 года — 8 250 800 долларов

Ferrari 312 T4 Фото: RM Sotheby's

Чемпионские болиды "Формулы-1" всегда дорогие. Именно таким является Ferrari 312 T4, за рулем которого Джоди Шектер выиграл три Гран-при в сезоне 1979 года и стал чемпионом. Позже гонщик выкупил свое авто и до 2024 года оно хранилось в его коллекции. Для своего времени болид Ferrari был инновационным — его оснастили оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 515 сил и технологией граунд-эффекта.

8 место. Mercedes-Benz 300SL Gullwing Alloy 1956 года — 9 355 000 долларов

Mercedes 300SL Gullwing Alloy Фото: RM Sotheby's

Легендарный Mercedes 300SL Gullwing является популярной коллекционной моделью, однако особенно ценным впечатляет его облегченный вариант Alloy с алюминиевым кузовом. Таких купе изготовили всего 29, поэтому даже за заброшенный спорткар в не лучшем состоянии заплатили более 9 миллионов долларов. Авто было частью коллекции дилера Руди Кляйна и из-за смерти владельца так и не дождалось реставрации.

7 место. Ferrari 250 GT SWB Competizione 1960 года — 10 989 500 долларов

Ferrari 250 GT SWB Competizione Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GT SWB считается одним из самых красивых гоночных авто. Купе соединило элегантный дизайн от Pininfarina с мощным 3,0-литровым V12 на 280 сил. На счету Ferrari 250 GT SWB — примерно 250 побед в автоспорте. Конкретно это авто выиграло четыре гонки и еще в 10 гонках финишировало в тройке лидеров. К тому же, оно недавно прошло реставрацию стоимостью миллион долларов.

6 место. Pagani Zonda LM Roadster 2014 года — 11 086 250 долларов

Pagani Zonda LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Pagani Zonda еще рано называть олдтаймером, но его стоимость растет с каждым годом. С молотка ушел уникальный вариант LM Roadster с измененной передней частью и аэродинамическим пакетом. 7,3-литровый 760-сильный V12 от Mercedes-AMG разгоняет Pagani Zonda до сотни за 3 с и позволяет развивать 355 км/ч.

5 место. Mercedes-Simplex 60 HP 1903 года — 12 100 000 долларов

Мерседес-Симплекс 60 л.с. Фото: GOODING&COMPANY

До наших дней сохранилось всего 5 винтажных Mercedes-Simplex 60 HP. Конкретно этот автомобиль был приобретен владельцем газет Daily Mail и Daily Mirror Альфредом Хармсвортом и хранился в его семье на протяжении 121 года. Mercedes-Simplex 60 HP был одним из самых быстрых авто своего времени — его 9,25-литровый 60-сильный двигатель позволял разгоняться до 130 км/ч.

4 место. Ferrari 410 Sport Spider 1955 года — 12 985 000 долларов

Ferrari 410 Sport Spider Фото: RM Sotheby's

Гоночный Ferrari 410 Sport Spider существует в единственном экземпляре. В 1956 году на нем выиграл гонки знаменитый Кэролл Шелби — будущий создатель Shelby Cobra и заряженных Ford Mustang. Спорткар оснащен 4,9-литровым 400-сильным V12 и может развить 280 км/ч.

3 место. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года — 14 030 000 долларов

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider Фото: GOODING&COMPANY

За этот кабриолет с изящным кузовом от ателье Touring планировали получить 20 миллионов долларов, но авто не дотянуло до этой отметки. Всего изготовили только 40 Alfa Romeo 8C 2900B и только 5 из них — в кузове Lungo Spider. Это был флагман марки и одно из самых быстрых авто своего времени. Спорткар оснащен 2,9-литровой компрессорной восьмеркой на 180 сил и способен разогнаться до 200 км/ч.

2 место. Ferrari 250 GT SWB California Spider — 17 875 000 долларов

Ferrari 250 GT California Spider Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GT California Spider — одна из самых дорогих серийных моделей марки. В 2024 году продали сразу два таких авто и оба стоили более 17 миллионов долларов, а дороже оказался самый первый из 56 выпущенных California Spider. Элегантный кабриолет создали специально для рынка США, поэтому его дизайн выдержан в американском стиле — с длинным капотом и килями на задних крыльях. 3,0-литровый 260-сильный V12 позволяет развивать 260 км/ч.

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1 место. Rolls-Royce Droptail — более 30 000 000 долларов

Rolls-Royce Arcadia Droptail Фото: Rolls-Royce

Как ни странно, самое дорогое авто 2024 года — новое. Всего планируют выпустить всего четыре Rolls-Royce Droptail, причем все они отличаются особой отделкой и декором. Презентованный в 2024 году Arcadia Droptail стал третьим авто в серии. Его салон отделан дорогой кожей и розовым деревом, а на передней панели установлены часы, над которыми работали 5 месяцев. Под капотом установлен 600-сильный V12.

Примечательно, что в 2025 году на аукционах будут продаваться еще более дорогие авто. В частности, с молотка уйдет уникальный болид Mercedes, который оценили в 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили раритетный бронированный лимузин Билла Клинтона.