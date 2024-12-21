Легенда из 50-х: на аукцион выставили самый дорогой BMW в истории (фото)

Изготовлено всего 252 спорткара BMW 507 и они очень ценятся коллекционерами. Элегантный родстер оснащен 150-сильным V8 и способен развить 196 км/ч.

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В Париже на аукцион RM Sotheby's выставлен кабриолет BMW 507 1958 года. За знаменитое спортивное авто планируют получить до 2 миллионов евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего 252 BMW 507 Фото: RM Sotheby's

Такая цена BMW 507 не удивляет, ведь спорткар очень ценится коллекционерами. Это самый дорогой BMW в истории — иногда стоимость этих авто достигает даже 3-4 миллионов евро.

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Всего изготовили всего 252 родстера BMW 507. Среди их владельцев были Элвис Пресли и чемпион "Формулы-1" и мотогонок Джон Сертис.

Спорткар реставрировали в течение шести лет Фото: RM Sotheby's

Конкретно это авто второй серии попало на Кубу. В 80-х его выкупили, перевезли в Германию и реставрировали в течение шести лет. В комплекте с машиной продается опциональная съемная крыша из металла, а также запасные бензобак и кузовные панели.

BMW 507 оснащен 150-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

Спорткар BMW 507 отличается элегантным дизайном, который разработал граф Альбрехт фон Герц. Двухместный родстер оснащен 3,2-литровым V8 мощностью 150 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до сотни за 11,1 с и развить 196 км/ч.

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