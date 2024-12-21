Легенда з 50-х: на аукціон виставили найдорожчий BMW в історії (фото)

Виготовлено лише 252 спорткари BMW 507 і вони дуже цінуються колекціонерами. Елегантний родстер оснащений 150-сильним V8 і здатен розвинути 196 км/год.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставлено кабріолет BMW 507 1958 року. За знамените спортивне авто планують отримати до 2 мільйонів євро. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 252 BMW 507 Фото: RM Sotheby's

Така ціна BMW 507 не дивує, адже спорткар дуже цінується колекціонерами. Це найдорожчий BMW в історії – подекуди вартість цих авто сягає навіть 3-4 мільйонів євро.

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Усього виготовили лише 252 родстери BMW 507. Серед їх власників були Елвіс Преслі та чемпіон "Формули-1" і мотоперегонів Джон Сертіс.

Спорткар реставрували впродовж шести років Фото: RM Sotheby's

Конкретно це авто другої серії потрапило на Кубу. У 80-х його викупили, перевезли до Німеччини і реставрували упродовж шести років. У комплекті з машиною продають опційний знімний дах з металу, а також запасні бензобак та кузовні панелі.

BMW 507 оснащений 150-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

Спорткар BMW 507 вирізняється елегантним дизайном, який розробив граф Альбрехт фон Герц. Двомісний родстер оснащений 3,2-літровим V8 потужністю 150 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до сотні за 11,1 с і розвинути 196 км/год.

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