Стара "трійка" BMW 90-х пішла з молотка за ціною нового VW Touareg (фото, відео)

Виготовлено лише 356 купе BMW M3 GT. Спорткар отримав потужніший 295-сильний двигун, величезне антикрило та спортивні сидіння.

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Річ у тім, що з молотка пішло купе BMW M3 E36 в дуже рідкісному виконанні GT. Виготовили лише 356 таких автомобілів.

Спорткар отримав велике антикрило Фото: Cars and Bids

Спорткар BMW M3 GT випустили, аби допустити модель до змагань FIA GT та IMSA. Для цього купе зробили схожим на гоночні авто.

BMW M3 E36 отримав новий передній бампер зі спліттером, велике антикрило та особливі 17-дюймові диски. Крім того, всі 356 авто пофарбували в темно-зелений колір British Racing Green.

У оздобленні салону використані шкіра, алькантара та карбон Фото: Cars and Bids

Аби полегшити спорткар, двері виготовили з алюмінію. Це, а також інші модифікації, зменшило масу BMW M3 GT на 30 кг. Жорсткість кузова збільшили розпірки.

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У салоні встановлені спортивні сидіння з підігрівом, обшиті зеленою шкірою Nappa та алькантарою. Крім того, в оздобленні з’явилися карбонові вставки.

Купе отримало спортивні сидіння Фото: Cars and Bids

Потужність 3,0-літрової шістки збільшили з 286 до 295 сил. Максимальна швидкість зросла до 275 км/год. Керованість авто покращив самоблокувальний диференціал.

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