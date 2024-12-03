Із 560-сильним V10: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW M3 (фото)

Спорткар BMW M3 від Hamann Motorsport оснастили 5,0-літровим V10 на 560 сил. Купе здатне розігнатися до сотні за 4,3 с і розвинути 335 км/год.

У Києві помітили незвичний BMW M3 E92. Заряджене купе доопрацьоване спеціалістами німецького ательє Hamann Motorsport. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Проєкт назвали Hamann Thunder. Спорткар виготовили дуже невеликою серією, тому це справжній раритет.

Тюнінг BMW M3 від Hamann Motorsport включає змінені бампери, новий обвіс та карбонове антикрило. Крім того, встановлені 20-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

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У салоні з’явилися карбонові вставки, а педалі прикрасили металевими накладками. Крім того, купе BMW M3 E92 отримало спортивні ковшеподібні сидіння.

Крім того, в Hamann Motorsport пропонували кілька варіантів тюнінгу двигуна BMW M3. Потужність стандартного 4,0-літрового V8 могли збільшити з 420 до 455 к. с. або ж встановили 5,0-літровий V10 від BMW M5 E60 зі збільшеною до 560 сил потужністю. В останньому випадку піковий крутний момент зріс із 400 до 574 Н∙м.

560-сильний спорткар BMW M3 Hamann Thunder здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість становить 335 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли два унікальних BMW E46 Hamann.

Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився новітній універсал BMW M3.