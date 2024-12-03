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Авто

Із 560-сильним V10: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW M3 (фото)

BMW M3 Hamann, BMW M3, BMW M3 E92, Тюнінг BMW M3
Фото: Topcars UA | BMW M3 Hamann оснащений 560-сильним V10

Спорткар BMW M3 від Hamann Motorsport оснастили 5,0-літровим V10 на 560 сил. Купе здатне розігнатися до сотні за 4,3 с і розвинути 335 км/год.

У Києві помітили незвичний BMW M3 E92. Заряджене купе доопрацьоване спеціалістами німецького ательє Hamann Motorsport. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Проєкт назвали Hamann Thunder. Спорткар виготовили дуже невеликою серією, тому це справжній раритет.

BMW M3 E92, BMW M3, Тюнінг BMW M3 Fullscreen
Спорткар отримав карбонове антикрило
Фото: Topcars UA

Тюнінг BMW M3 від Hamann Motorsport включає змінені бампери, новий обвіс та карбонове антикрило. Крім того, встановлені 20-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

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У салоні з’явилися карбонові вставки, а педалі прикрасили металевими накладками. Крім того, купе BMW M3 E92 отримало спортивні ковшеподібні сидіння.

Крім того, в Hamann Motorsport пропонували кілька варіантів тюнінгу двигуна BMW M3. Потужність стандартного 4,0-літрового V8 могли збільшити з 420 до 455 к. с. або ж встановили 5,0-літровий V10 від BMW M5 E60 зі збільшеною до 560 сил потужністю. В останньому випадку піковий крутний момент зріс із 400 до 574 Н∙м.

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Авто оснащене 20-дюймовими дисками
Фото: Topcars UA

560-сильний спорткар BMW M3 Hamann Thunder здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість становить 335 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли два унікальних BMW E46 Hamann.

Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився новітній універсал BMW M3.