С 560-сильным V10: в Украине появился очень редкий спорткар BMW M3 (фото)

Спорткар BMW M3 от Hamann Motorsport оснастили 5,0-литровым V10 на 560 сил. Купе способно разогнаться до сотни за 4,3 с и развить 335 км/ч.

В Киеве заметили необычный BMW M3 E92 BMW M3 E92. Заряженное купе доработано специалистами немецкого ателье Hamann Motorsport. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Проект назвали Hamann Thunder. Спорткар изготовили очень небольшой серией, поэтому это настоящий раритет.

Тюнинг BMW M3 от Hamann Motorsport включает измененные бамперы, новый обвес и карбоновое антикрыло. Кроме того, установлены 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

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В салоне появились карбоновые вставки, а педали украсили металлическими накладками. Кроме того, купе BMW M3 E92 получило спортивные ковшеобразные сиденья.

Кроме того, в Hamann Motorsport предлагали несколько вариантов тюнинга двигателя BMW M3. Мощность стандартного 4,0-литрового V8 могли увеличить с 420 до 455 л. с. или же установили 5,0-литровый V10 от BMW M5 E60 с увеличенной до 560 сил мощностью. В последнем случае пиковый крутящий момент вырос с 400 до 574 Н∙м.

560-сильный спорткар BMW M3 Hamann Thunder способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Между прочим, недавно в Украину привезли два уникальных BMW E46 Hamann.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве засветился новейший универсал BMW M3.