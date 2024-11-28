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Авто

BMW воссоздали знаменитый спорткар из культовой компьютерной игры (фото)

BMW M3 GTR, BMW M3, Need for Speed, BMW M3 GTR Most Wanted
Фото: BMW | BMW воссоздали спорткар M3 GTR из игры Need for Speed: Most Wanted

Купе BMW M3 GTR из Need for Speed отличается обвесом и антикрылом. Под капотом спорткара установлен 4,0-литровый 450-сильный V8.

Знаменитый BMW M3 GTR 2001 года из компьютерной игры Need for Speed: Most Wanted наконец-то воплотили в металле. Спорткар будет демонстрироваться на специальной выставке в музее BMW Welt в Мюнхене до 6 января. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого бренда.

BMW M3, Need for Speed, BMW M3 GTR Most Wanted Fullscreen
Авто оснащено огромным антикрылом
Фото: BMW

Проект посвятили 30-летнему юбилею игры Need for Speed. Купе BMW M3 E46 в точности воспроизводит авто из культового стимулятора. Оно имеет обвес, агрессивные бамперы и антикрыло, а его крылья расширили.

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К тому же, спорткар отличается окраской, как в Need for Speed: Most Wanted. В салоне установлены спортивные руль и кресла, а также каркас безопасности.

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В салоне установили каркас безопасности и спортивный руль
Фото: BMW

Примечательно, что авто не переделали из обычного BMW M3 E46. Это оригинальный гоночный BMW M3 GTR команды BMW Motorsport, который в 2001 году выиграл американский чемпионат ALMS GT. Его отреставрировали и перекрасили в цвета BMW из Need for Speed.

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Купе оснащено 450-сильным V8
Фото: BMW

Как известно, BMW M3 GTR существенно отличается от стандартной модели, ведь оснащен не 3,2-литровой 343-сильной шестеркой, а более мощным 4,0-литровым V8 на 450 сил. К тому же, он облегчен за счет карбоновых деталей.

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