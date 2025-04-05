Культовый итальянский спорткар 70-х простоял 40 лет брошенным на складе (видео)

В Великобритании обнаружили заброшенную Alfa Romeo Giluia GTV 1971 года. Знаменитое спортивное купе не эксплуатировалось четыре десятилетия.

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Это купе Alfa Romeo Giluia в версии 1750 GTV довольно активно эксплуатировалось до середины 80-х, а затем по неизвестным причинам было брошено на складе. Пробег авто составляет 111 тыс. км.

Спорткар покрыт слоем пыли и грязи, а его фонарь разбит, но авто не ржавое. Не повреждена и внутренняя отделка, хотя она нуждается в химчистке.

Авто покрыто слоем пыли и грязи Фото: скриншот / YouTube

Двигатель и коробка передач прошли капремонт в первой половине 80-х, поэтому в хорошем состоянии. Alfa Romeo Giluia GTV отправят на реставрацию.

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Alfa Romeo 1750 GTV — довольно редкая заряженная версия купе Giluia. Ее выпускали с 1967 по 1972 год и сейчас стоимость таких авто составляет 50 000 долларов.

Салон Alfa Romeo Giluia GTV сохранился, но нуждается в чистке Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Alfa Romeo 1750 GTV оснащен 1,8-литровой четверкой мощностью 120 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Компактное купе массой в тонну способно разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с и развить 190 км/ч. Кроме того, эта версия имеет улучшенную подвеску.

Между прочим, недавно именно эту модель Alfa Romeo вернули в производство в осовремененном образе.

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