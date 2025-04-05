Культовий італійський спорткар 70-х простояв 40 років покинутим на складі (відео)

У Великій Британії виявили покинуту Alfa Romeo Giluia GTV 1971 року. Знамените спортивне купе не експлуатувалося чотири десятиліття.

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Це купе Alfa Romeo Giluia у версії 1750 GTV доволі активно експлуатували до середини 80-х, а потім із невідомих причин покинули на складі. Пробіг авто становить 111 тис. км.

Спорткар покритий шаром пилу і брудом, а його ліхтар розбитий, але авто не іржаве. Не пошкоджено і внутрішнє оздоблення, хоча воно потребує хімчистки.

Авто покрито шаром пилу та бруду Фото: скриншот / YouTube

Двигун і коробка передач пройшли капремонт в першій половині 80-х, тому в гарному стані. Alfa Romeo Giluia GTV відправлять на реставрацію.

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Alfa Romeo 1750 GTV – доволі рідкісна заряджена версія купе Giluia. Її випускали з 1967 по 1972 рік і зараз вартість таких авто становить 50 000 доларів.

Салон Alfa Romeo Giluia GTV зберігся, але потребує чищення Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Alfa Romeo 1750 GTV оснащений 1,8-літровою четвіркою потужністю 120 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Компактне купе масою в тонну здатне розігнатися до 100 км/год за 9,3 с і розвинути 190 км/год. Крім того, ця версія має покращену підвіску.

Між іншим, нещодавно саме цю модель Alfa Romeo повернули у виробництво в осучасненому образі.

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