У покинутому автосалоні виявили класичні Volkswagen у новому стані (відео)

Після закриття автосалону Volkswagen його власник не вивіз машини, а продовжив дбати про них. Вінтажні автомобілі добре збереглися, а деякі з них взагалі не експлуатувалися.

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У Бразилії врятували колекцію вінтажних Volkswagen. Класичні машини роками припадали пилом у закритому автосалоні. Їх показав у відео блогер Андерсон Дік.

Автомобілі зібрав дилер Volkswagen із бразильського міста Естрела Отмар Вальтер Ессіг. Його автосалон працював із 1969 року, проте через падіння продажів Volkswagen відкликав ліцензію і в 2004 році він закрився.

Лімітований Volkswagen Beetle Fusca 1986 року Фото: скриншот/YouTube

Утім, навіть після припинення роботи автосалону його власник регулярно приходив і підтримував приміщення та машини в гарному стані. Для нього це стало хобі.

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Після смерті Отмара Вальтера Ессіга автосалон занепав. Залишилося сім Volkswagen, які припадали пилом до недавнього часу. Тепер автомобілі викупив колекціонер із США, який приведе ці капсули часу до порядку.

Volkswagen SP2 1975 року Фото: скриншот/YouTube

Переважна більшість авто – Volkswagen Beetle різних років випуску. Їх усього чотири, причому три машини ніколи не ставили на облік. Серед них є рідкісні лімітовані версії Volkswagen Beetle Fusca 1986 року та Serie Ouro 1996 року, пробіг яких становить усього 10 км.

Volkswagen T2 Фото: скриншот/YouTube

Не реєстрували і універсал Volkswagen Santana Quantum 1996 року з пробігом 22 км. Також у колекції є раритетне спортивне купе Volkswagen SP2 1975 року на базі "Жука" і вантажний Volkswagen T2, який був службовою машиною в автосалоні.

Між іншим, нещодавно виявили рідкісний позашляховик Volkswagen, який понад пів сторіччя простояв занедбаним у гаражі.

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