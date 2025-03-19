Рідкісний позашляховик Volkswagen простояв понад пів століття занедбаним у гаражі (відео)
Volkswagen Type 181 Thing — рідкісна позашляхова модель на базі "Жука". Авто має задньомоторне компонування та оснащене 1,6-літровим опозитним двигуном.
У США виявили покинутий Volkswagen Type 181 1971 року. Рідкісний позашляховик понад пів століття простояв у гаражі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.
Власник розповів, що цей Volkswagen Type 181 був одним із перших в Північній Америці. Модель почали продавати в США та Канаді з початку 70-х, проте дідусь власника завіз позашляховик із Німеччини раніше. До речі, разом із ним імпортували й Porsche 356, який також тривалий час стояв у гаражі.
Автомобіль ніколи так і не поставили на облік у США і він зберіг німецькі номери. Нинішній власник розповів, що він вперше зміг оглянути Volkswagen зовсім недавно, а його батько бачив його лише в дитинстві.
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За півроку простою Volkswagen Type 181 покрився шаром бруду, а в його м’якому даху зробили кубло миші. Двері авто не замикаються, проте його кузов не заіржавів, а салон у гарному стані. Пробіг становить 11 948 км, тобто це капсула часу.
Volkswagen Type 181, також відомий як Thing – нетипова позашляхова модель на базі VW Beetle. Її створювали для збройних сил і його використовували в арміях кількох країн НАТО. Цивільну модель вивели на ринок із 1971 року.
Позашляховик Volkswagen Thing вирізняється незвичним рубаним дизайном. У "Жука" він запозичив задньомоторне компонування та 1,6-літровий опозитний двигун на 50 сил.
До речі, нещодавно в старому маєтку виявили покинуті спорткари Ford 90-х вартістю 100 000 доларів.
Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Volkswagen.
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