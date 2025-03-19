Дешевший за Duster: найдоступніший кросовер Volkswagen виходить на ринок (фото)

Бюджетний компактний кросовер Volkswagen Tera вирізняється атлетичним дизайном і доволі багато оснащений. Модель дебютувала зі 116-сильним турбомотором.

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Новий Volkswagen Tera надійшов у виробництво та виходить на ринок. Найдешевший кросовер Volkswagen продаватиметься в 25 країнах світу та коштуватиме від 17 200 до 24 000 доларів. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті виробника.

Кросовер коштує від $17 200, проте пізніше може дебютувати і дешевша версія Фото: Volkswagen

Компактний чотириметровий кросовер Volkswagen Tera створено на платформі хетчбека VW Polo. Авто вирізняється атлетичним дизайном із короткими звисами кузова та роздутими крилами, а в анфас нагадує новий Volkswagen Tiguan, який недавно побував на тесті Фокусу.

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У салоні кермо, цифрова панель приладів та низка перемикачів запозичені у Volkswagen Polo. Найдорожчий варіант Highline отримав діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, парктронік, бездротову зарядку смартфонів та набір систем безпеки.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Volkswagen

На перших порах новий Volkswagen Tera 2025 отримав 1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 116 к. с.та 6-ступінчасту автоматичну коробку передач. Пізніше можуть запропонувати менш потужну версію цього двигуна з механічною КПП, що зробить кросовер ще дешевшим.

До речі, нещодавно презентували дешевий електромобіль Volkswagen за 20 000 євро.

Також Фокус писав, що на український ринок вийшов новий Volkswagen Passat B9.