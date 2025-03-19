Дешевший за Duster: найдоступніший кросовер Volkswagen виходить на ринок (фото)
Бюджетний компактний кросовер Volkswagen Tera вирізняється атлетичним дизайном і доволі багато оснащений. Модель дебютувала зі 116-сильним турбомотором.
Новий Volkswagen Tera надійшов у виробництво та виходить на ринок. Найдешевший кросовер Volkswagen продаватиметься в 25 країнах світу та коштуватиме від 17 200 до 24 000 доларів. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті виробника.
Компактний чотириметровий кросовер Volkswagen Tera створено на платформі хетчбека VW Polo. Авто вирізняється атлетичним дизайном із короткими звисами кузова та роздутими крилами, а в анфас нагадує новий Volkswagen Tiguan, який недавно побував на тесті Фокусу.Важливо
У салоні кермо, цифрова панель приладів та низка перемикачів запозичені у Volkswagen Polo. Найдорожчий варіант Highline отримав діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, парктронік, бездротову зарядку смартфонів та набір систем безпеки.
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На перших порах новий Volkswagen Tera 2025 отримав 1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 116 к. с.та 6-ступінчасту автоматичну коробку передач. Пізніше можуть запропонувати менш потужну версію цього двигуна з механічною КПП, що зробить кросовер ще дешевшим.
До речі, нещодавно презентували дешевий електромобіль Volkswagen за 20 000 євро.
Також Фокус писав, що на український ринок вийшов новий Volkswagen Passat B9.
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