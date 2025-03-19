Дешевле Duster: самый доступный кроссовер Volkswagen выходит на рынок (фото)
Бюджетный компактный кроссовер Volkswagen Tera отличается атлетичным дизайном и довольно богато оснащен. Модель дебютировала со 116-сильным турбомотором.
Новый Volkswagen Tera поступил в производство и выходит на рынок. Самый дешевый кроссовер Volkswagen будет продаваться в 25 странах мира и будет стоить от 17 200 до 24 000 долларов. Об автомобиле рассказали на официальном сайте производителя.
Компактный четырехметровый кроссовер Volkswagen Tera создан на платформе хэтчбека VW Polo. Авто отличается атлетичным дизайном с короткими свесами кузова и раздутыми крыльями, а в анфас напоминает новый Volkswagen Tiguan, который недавно побывал на тесте Фокуса.Важно
В салоне руль, цифровая панель приборов и ряд переключателей позаимствованы у Volkswagen Polo. Самый дорогой вариант Highline получил диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, парктроник, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Нет зрения — нет жилья: как хозяева киевских квартир придумали себе касту изгоев
В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)
Все решил один звонок: почему Венгрия согласилась продлить санкции против России
На первых порах новый Volkswagen Tera 2025 получил 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 116 л.с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Позже могут предложить менее мощную версию этого двигателя с механической КПП, что сделает кроссовер еще дешевле.
Кстати, недавно презентовали дешевый электромобиль Volkswagen за 20 000 евро.
Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел новый Volkswagen Passat B9.
Читать также
540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)
Коллекционный Porsche 60-х за $100 000 простоял 58 лет заброшенным в гараже (видео)
Где в Украине больше всего роскошных авто премиум-класса (статистика)
Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)