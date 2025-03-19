Дешевле Duster: самый доступный кроссовер Volkswagen выходит на рынок (фото)

Бюджетный компактный кроссовер Volkswagen Tera отличается атлетичным дизайном и довольно богато оснащен. Модель дебютировала со 116-сильным турбомотором.

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Новый Volkswagen Tera поступил в производство и выходит на рынок. Самый дешевый кроссовер Volkswagen будет продаваться в 25 странах мира и будет стоить от 17 200 до 24 000 долларов. Об автомобиле рассказали на официальном сайте производителя.

Кроссовер стоит от $17 200, однако позже может дебютировать и более дешевая версия Фото: Volkswagen

Компактный четырехметровый кроссовер Volkswagen Tera создан на платформе хэтчбека VW Polo. Авто отличается атлетичным дизайном с короткими свесами кузова и раздутыми крыльями, а в анфас напоминает новый Volkswagen Tiguan, который недавно побывал на тесте Фокуса.

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В салоне руль, цифровая панель приборов и ряд переключателей позаимствованы у Volkswagen Polo. Самый дорогой вариант Highline получил диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, парктроник, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.

В салоне установлены два дисплея Фото: Volkswagen

На первых порах новый Volkswagen Tera 2025 получил 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 116 л.с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Позже могут предложить менее мощную версию этого двигателя с механической КПП, что сделает кроссовер еще дешевле.

Кстати, недавно презентовали дешевый электромобиль Volkswagen за 20 000 евро.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел новый Volkswagen Passat B9.